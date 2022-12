Mondial 2022. Maroc-France : Clash avant match entre FFF et FRMF sur les tickets [Vidéo]

Plus de 900 supporters marocains ont été mis en garde à vue à Doha suite à leur accrochage avec les forces de l’ordre qataries qui ont intervenu pour calmer les derniers arrivants à Doha, qui se sont mis en colère pour n’avoir pas obtenu de tickets d’entrée au stade Al Bayt, dans la ville d’Al Khor, qui abrite ce soir le match France-Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, nous rapporte une source sûre depuis l’aéroport de la capitale du pays organisateur de l’évènement. Ce dernier a été bloqué par les manifestants pendant plusieurs heures, ce qui a perturbé son programme de vols.

Cette situation a poussé les autorités du pays hôte du Mondial à ordonner l’annulation par la RAM de ses vols Casablanca-Doha n’autorisant qu’un seul vol avec des passagers 1st class ou ceux qui ont des billets, les réservations online n’étant non plus pas acceptées. Profitant de ce cafouillage, la FFF s’est précipitée d’acheter la totalité des tickets restants, soit 15.000 unités barrant ainsi la route à la Fédération royale marocaine qui n’en a plus trouvé pour servir gratuitement les derniers supporters arrivés mardi à Doha.

A quelques heures du coup d’envoi de la deuxième demi-finale prévue ce soir à 20h entre le Maroc et la France, une partie des supporters marocains sont coincés à l’aéroport de Doha, tandis que les autres, quelque 900, sont encore incarcérés, au lieu d’être en place au stade Al Bayt pour soutenir leur équipe.

Rappelons que l’Argentine menée par Lionel Messi s’est qualifié en finale de la Coupe du monde suite à sa victoire, mardi, sur la Croatie )par 3 buts à 0. Les amis de Messi affronteront le vainqueur de Maroc-France, en finale, le dimanche 18 décembre courant.