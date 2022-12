Mondial 2022. Les cas où le Maroc peut passer en 1/8è et voici son adversaire surprise

Les poulains de Walid Regragui confortés par leurs 4 points obtenus d’un nul face aux Croates, vice-champions du Mondial 2018, et une victoire retentissante aux dépens des Belges, classés 2è au monde et 3è de l’édition précédente, affrontent la sélection nationale du Canada cet après midi à 16h au stade Al Thumama, dans un match comptant pour la dernière journée du groupe F de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Les Lions de l’Atlas sont en position favorable pour passer à la phase d’élimination directe et pourront ainsi réitérer l’exploit de la deuxième participation au Mondial, en 86, lorsque les amis de Zaki avaient obtenu 5 points à la tête d’un groupe difficile, les Anglais de Gary Lineker, les Portugais de Paulo Futre et les Polonais de Zbignew Boniek.

Bien que cette formation nord-américaine soit officiellement disqualifiée après qu’elle ait essuyé deux défaites face à la Croatie (4-1) et contre la Belgique (1-0), les Lions de l’Alas n’ont pas droit à l’erreur, celle de prendre la victoire pour acquise. En vue d’éviter les calculs, ils doivent gagner ce dernier duel de la phase de poules. Dans le cas contraire, voici les trois scénarios qui donneront accès à la sélection nationale en 1/8 de finale :

– Elle ne perd pas contre le Canada.

– Elle perd contre le Canada et que la Belgique perd contre la Croatie.

– Elle perd contre le Canada et la Belgique fait match nul contre la Croatie mais sans que la Belgique ne rattrape son retard à la différence de buts (-1 pour la Belgique, +2 pour le Maroc).

La grande surprise, en cas de victoire, le Maroc prend la tête du groupe F et donc devra affronter le 2è du groupe E, et ainsi fort probablement, son adversaire sera la Mannschaft, tombeuse des amis de Baddou Zaki au 1/8 de finale du Mondial 86 au Mexique. Ce sera la troisième rencontre du Maroc face à l’Allemagne en Coupe du Monde, avec la différence que l’équipe du Mondial 70 contre les coéquipiers de Allal Ben Qassou, en phase de poules, était l’une des meilleures de l’époque avec ses Gerd Muller, Franz Bekenbauer, Sepp Maier… et celle de 86, finaliste de cette même édition, comptait Karl-Heinz Rummenigge, Manfred Kaltz, Pierre Littbarski, Felix Magath, Lothar Matthaus… La Mannscahaft de la présente édition, néanmoins, s’est présentée en cette phase de poules comme la plus faible formation allemande de l’histoire de la Coupe du Monde.

Bon vent donc aux fabuleux Hakim Ziyech et ses glorieux coéquipiers. Ils ont montré qu’ils peuvent aller plus loin dans cette édition de la Coupe du Monde en venant à bout des Belges par 2 buts à 0. Un exploit qui devrait les libérer de leur sentiment d’infériorité face aux supposées grandes équipes du football mondial.