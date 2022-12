Mondial 2022. Omar da Fonseca livre son pronostic pour le match Maroc-Espagne [Vidéo]

S’il n’a pas eu la chance de disputer une Coupe du monde du temps de sa superbe sur les terrains professionnels, l’ancien footballeur Omar da Fonseca sait en tout cas la faire vivre aux téléspectateurs. Le truculent commentateur argentin de beIN Sports en est à sa troisième du nom en 2022. Pour le match tant attendu Maroc-Espagne, il a livré son pronostic. Le voici.

Il connaît bien le football, c’est un adepte du bon jeu. Ancien attaquant argentin du Paris Saint-Germain, Omar da Fonseca est devenu commentateur à BeIN Sport depuis plusieurs années. Les fans s’y sont habitués et l’adorent. Il ne laisse personne indifférent tellement il illumine chaque rencontre au sommet de son accent chantant et de ses envolées, à la limite entre lyrisme et excentricité.