Mondial 2022. Les 16 heureux s’alignent pour les « knockouts », dès ce samedi 3 décembre

Hier vendredi 2 décembre, les deux derniers qualifiés ont complété la liste des 16 équipes en lice pour le prochain tour à élimination directe, qui démarre ce samedi 3 décembre. La République de Corée, du groupe G, a créé une autre surprise dans ce mondial qatari en s’imposant face au Portugal (2-1), tandis que le Cameroun a vaincu, aux derniers souffles de la rencontre, le Brésil, éternel favori de la Coupe du monde, avec six titres à son actif. L’unique but de la rencontre est signé Vincent Aboubakar, à la 92è minute, qui a été expulsé peu avant le sifflet final.

A l’ouverture de ce huitième de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, deux belles affiches malgré les écarts apparents de niveau, Pays-Bas contre Etats Unis et Argentine contre Australie, deux rencontres qui peuvent aboutir à des résultats inattendus, le premier tour en a montré assez d’exemples.

Tout comme la Tunisie et l’Allemagne qui se sont ressaisis lors de la troisième journée en battant respectivement la France (1-0) et le Costa-Rica (4-2), la victoire du Cameroun ne lui a pas suffi pour rejoindre la liste des qualifiés. A égalité de points avec la Suisse, c’est cette dernière qui a accompagné la Seleçao en huitième grâce au goal-average (0 pour le Cameroun et +1 pour les Helvètes)

Ainsi, connues, les 16 formations qualifiées entament ce samedi le tour des « Knockouts », la phase à élimination directe. A l’ouverture de ce huitième de finale, deux rencontres qui promettent beaucoup de suspens en dépit de la différence de niveau sur le papier.

Programme complet du reste de la compétition :

16h00 Pays-Bas – Etats-Unis

Coupe du Monde 2022, 8e de finale 20h00 Argentine – Australie

Coupe du Monde 2022, 8e de finale

16h00 France – Pologne

Coupe du Monde 2022, 8e de finale 20h00 Angleterre – Sénégal

Coupe du Monde 2022, 8e de finale

16h00 Japon – Croatie

Coupe du Monde 2022, 8e de finale

20h00 Brésil – République de Corée

Coupe du Monde 2022, 8e de finale

16h00 Maroc – Espagne

Coupe du Monde 2022, 8e de finale 20h00 Portugal – Suisse

Coupe du Monde 2022, 8e de finale

Pas de match programmé ce jour.

Pas de match programmé ce jour.

16h00 1er – quart de finale

Coupe du Monde 2022, 1/4 de finale 20h00 2e – quart de finale

Coupe du Monde 2022, 1/4 de finale

16h00 3e – quart de finale

Coupe du Monde 2022, 1/4 de finale 20h00 4e – quart de finale

Coupe du Monde 2022, 1/4 de finale

Pas de match programmé ce jour.

Pas de match programmé ce jour.

20h00 1ère – demi-finale

Coupe du Monde 2022, 1/2 finale

20h00 2e – demi-finale

Coupe du Monde 2022, 1/2 finale

Pas de match programmé ce jour.

Pas de match programmé ce jour.

16h00 Petite – Finale

Coupe du Monde 2022, petite finale

20h00 La – Finale

Coupe du Monde 2022, finale

Voici par ailleurs le point des groupes G et H du 1er tour du Mondial 2022 de football à l’issue des matches joués vendredi 2 décembre :

Groupe G :

Serbie – Suisse 2 – 3

Cameroun – Brésil 1 – 0

Déjà joués :

Brésil – Serbie 2 – 0

Suisse – Cameroun 1 – 0

Brésil – Suisse 1 – 0

Cameroun – Serbie 3 – 3

Classement :

1. Brésil 6 (QUALIFIE)

2. Suisse 6 (QUALIFIE)

3. Cameroun 4

4. Serbie 1

Groupe H :

Ghana – Uruguay 0 – 2

République de Corée – Portugal 2 – 1

Déjà joués :

Portugal – Ghana 3 – 2

Uruguay – Corée du Sud 0 – 0

Portugal – Uruguay 2 – 0

République de Corée – Ghana 2 – 3

Classement :

1. Portugal 6 (QUALIFIE)

2. République de Corée 4 (QUALIFIE)

3. Uruguay 4

4. Ghana 3