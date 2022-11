Mondial 2022. Pays-Bas et Angleterre partent favoris pour rejoindre France, Brésil et Portugal

A l’ouverture du groupe A, à 16h, l’Equateur avec ses 4 points obtenus de sa victoire contre le Qatar (2-0) et son nul face aux Pays-Bas (1-1) va croiser le fer avec le Sénégal, vainqueur du Qatar (3-1) et battu par les Pays-Bas (2-0). A la même heure, l’autre rencontre de ce groupe opposera le Qatar aux Néerlandais. Ces derniers dirigés par Guus Hiddink, en situation identique à celle des Lions de l’Atlas dans le groupe F, vont jouer pour remporter ce duel avec l’équipe du pays hôte déjà disqualifiée.

Dans le groupe A, trois des quatre équipes sont encore en lice pour la qualification aux 8è de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. L’équipe du pays organisateur a été la première disqualifiée. Les Bordeaux ont en effet essuyé deux défaites face à l’Equateur et au Sénégal.

La situation dans le groupe B est plus compliquée où les quatre équipes conservent, toutes, leurs chances de passer au prochain tour. En meilleure position, l’Angleterre avec ses 4 points (large victoire contre l’Iran (6-2) et un nul face aux Etats Unis (1-1), va devoir gagner face à son voisin gallois (20h). Ces derniers, avec des chances infimes pour se qualifier, vont devoir tout donner dans leur dernier match, une mission qui s’annonce très difficile pour les amis de Gareth Bale face au « Hurricane » anglais très motivé pour réitérer l’unique exploit de 1966 des Bobby Moore et Charlton.

L’autre rencontre de ce groupe B mettra aux prises l’Iran (3 points) aux Etats Unis (2 points), un duel chargé d’une connotation politique au-delà de la forte motivation des deux équipes de passer aux 8è de finale. Rappelons qu’il y a 24 ans, lors de la Coupe du monde France 98, les Iraniens avaient pris le dessus sur les Américains par 2 buts à 1.

Programme de ce mardi 29 novembre :

Voici par ailleurs le point sur le points sur les groupes G et H du Mondial 2022 de football à l’issue des matches de la 2e journée joués lundi 28 novembre :

Groupe G

Brésil – Suisse 1 – 0

Cameroun – Serbie 3 – 3

Déjà joués :

Brésil – Serbie 2 – 0

Suisse – Cameroun 1 – 0

Classement :

1. Brésil 6 (QUALIFIE)

2. Suisse 3

3. Cameroun 1

4. Serbie 1

Groupe H :

Portugal – Uruguay 2 – 0

Corée du Sud – Ghana 2 – 3

Déjà joués :

Portugal – Ghana 3 – 2

Uruguay – Corée du Sud 0 – 0

Classement :

1. Portugal 6 (Qualifié)

2. Ghana 3

3. Corée du Sud 1

4. Uruguay 1