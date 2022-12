Mondial 2022. Un homme d’affaires israélien d’origine marocaine promet une grosse prime aux Lions de l’Atlas

Les Lions de l’Atlas ne laissent personne indifférent. L’homme d’affaires israélien d’origine marocaine, Yossi Dahan, a promis de récompenser financièrement les joueurs de l’équipe nationale du Maroc, à hauteur 10. 000 dollars pour chacun après leur qualification. Cerise sur le gâteau : le directeur d’Eldan, le plus grand conglomérat israélien de leasing automobile et de location de voitures, ne compte pas s’en arrêté là puisqu’il s’est engagé à reconduire la même prime pour la demi-finale et la finale.

« Pour le moment, je n’ai encore rien donné », a précisé Yossi Dahan sur la radio 103FM au lendemain de la victoire du Maroc sur l’Espagne.»Je ne crois pas qu’il existe un mot en hébreu pour exprimer ma joie. Je suis sorti du Maroc mais le Maroc est toujours en moi. Je veux exprimer ma joie en donnant de l’argent aux joueurs de l’équipe nationale. Dans mon cœur et dans mon sang, il y a 20% de marocain. Il s’agit de mon argent personnel, ce n’est pas ma société qui donne. Mes amis au Maroc sont si heureux. En quelque sorte, cette victoire leur a conféré un nouveau statut », rapporte le site israélien, lphinfo.com, spécialisé dans l’actualité juive.