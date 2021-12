Mondial biennal. La FIFA promet à chacune de ses 211 fédérations 19 millions de dollars supplémentaires répartis sur 4 ans

La Fédération Internationale de football (FIFA) a promis ce 20 décembre courant à chacune des 211 fédérations affiliées la somme 19 millions de dollars (16,8 millions d’euros) supplémentaires, répartis sur quatre ans, si elle parvient à instaurer une Coupe du monde biennale.



Alors que l’instance mondiale est en train de concocter un sommet à huis clos pour relancer sa réforme du calendrier international au-delà de 2024, elle a avancé des arguments économiques qui n’avaient pas encore été chiffrés. Si le Mondial se tient tous les deux ans, au lieu de tous les quatre ans (ce qui est le cas depuis 1930 chez les hommes et depuis 1991 chez les femmes), une étude du cabinet Nielsen commandée par cette même FIFA évalue les revenus supplémentaires du tournoi à 4,4 milliards de dollars (3,9 milliards d’euros) sur quatre ans.

Billetterie, droits TV et sponsoring porteraient les recettes de 7 milliards à 11,4 milliards de dollars, selon cette étude dont la méthodologie n’a pas été dévoilée. En créant un nouveau «fonds de solidarité» doté de 3,5 milliards de dollars (3,1 milliards d’euros) sur les quatre premières années de la réforme, l’instance mondiale estime donc pouvoir allouer à chaque fédération environ 16 millions de dollars (14,1 millions d’euros) sur cette période, a-t-elle assuré lundi.

S’y ajouterait un gonflement de l’actuel programme d’investissement, baptisé «FIFA Forward», de 6 à 9 millions de dollars par fédération sur le même cycle de quatre ans, selon l’organisation. Une étude commandée par l’UEFA avait assuré qu’un Mondial biennal diminuerait les revenus des fédérations européennes, d’environ 2,5 à 3 milliards d’euros sur quatre ans.



Le Forum mondial des ligues, qui représente une quarantaine de championnats professionnels, a de son côté estimé que les compétitions domestiques pourraient perdre jusqu’à 8,5 milliards de dollars (7,5 milliards d’euros) de revenus par saison.