Morocco Now. Panorama de la reprise économique en partenariat avec Oxford Business Group

Lancée par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) en marge de l’Expo Dubaï 2020, « Morocco Now » est la nouvelle marque économique du Maroc visant à développer les investissements étrangers. En collaboration avec Oxford Business Group, l’AMDIE a publié un rapport sur la reprise économique du Maroc, mettant en avant les atouts de la destination d’investissement Maroc.

Le Maroc a connu une transformation au cours des deux dernières décennies grâce à de nouvelles orientation stratégique, qui ont contribué à son positionnement de plateforme industrielle compétitive et orientée vers l’exportation, et l’une des destinations les plus attrayantes pour les investissements sur le continent. Plus récemment, dans contexte d’urgence climatique et de la réorganisation des chaînes de valeur, le Maroc s’est tourné vers les énergies renouvelables et les accords de libre-échange pour assurer une meilleure durabilité

durabilité et une résilience renforcée dans son développement économique.

Le plan de relance du pays s’est concentré sur le soutien aux particuliers et aux entreprises par le biais de mesures telles que l’augmentation des dépenses de santé, des plans de remboursement pour les travailleurs ayant perdu leur emploi et des programmes de prêts. Les entreprises nationales ont été soutenues par la banque centrale du pays, Bank Al Maghrib, qui a réduit le taux d’intérêt de référence à 1,5 %. Le gouvernement, quant à lui, a mis en place des incitations pour les petites et moyennes entreprises (PME), diverses mesures fiscales et un fonds d’urgence de 3,3 milliards de dollars. Un comité d’intelligence économique composé de fonctionnaires et de représentants du secteur privé a également été créé pour étudier l’impact économique de la pandémie et prendre les mesures nécessaires.

Le Maroc est en passe d’inverser la contraction économique vécue en 2020 avec une croissance soutenue du PIB à court terme. Dans ses « Perspectives de l’économie mondiale » d’octobre 2021, le FMI prévoit une expansion de 5,7 % en 2021, et prévoit que la croissance se modérera à 3,1 % en 2022, 3,6 % en 2023 et 3,5 % en 2024. Toutefois, selon Fitch Solutions – qui prévoit que le PIB du Maroc augmentera de 4,9 % en 2021 – il est peu probable que le retour à la croissance pré-pandémique se fasse avant 2023 au plus tôt. Le service de recherche de l’agence internationale de notation de crédit s’attend à ce que les risques sanitaires continuent de perturber l’activité des entreprises et les habitudes de consommation des ménages.

Mesures de relance du gouvernement Marocain

Renforcer la protection sociale

Le secteur informel marocain a contribué à hauteur de 30 % du PIB sur la période 2009-18, d’après une étude publiée en janvier 2021 par Bank Al Maghrib (BAM). Ce chiffre est supérieur à la moyenne de la région MENA (25 %), mais inférieur à celui de l’Afrique et de l’Amérique latine, à 39,4 % et 37,5 % respectivement.

L’intégration de la main-d’œuvre informelle dans l’économie formelle a été une priorité pour le gouvernement au cours des dernières années. La pandémie de Covid-19 a amplifié la vulnérabilité des travailleurs informels et accéléré les efforts pour y remédier. Au début de la crise sanitaire, le gouvernement s’est concentré sur l’indemnisation des ménages et des entreprises pour leur perte de revenus, et a créé un fonds spécial pour financer la réponse de santé publique. Ce fonds de 33,7 milliards de Dh, soit l’équivalent de 3,1 % du PIB, a été financé par le gouvernement, les banques, les entreprises privées et les contributions individuelles et étrangères. Grâce à ce fonds, environ 22,4 milliards de Dh de transferts directs ont été distribués aux travailleurs touchés par la crise et ont permis de protéger environ 71 % des emplois menacés par les fermetures.

Appui aux PME marocaines

Bien que la crise sanitaire ait entraîné une perte d’emplois, grâce au soutien du gouvernement et à la création du statut d’auto-entrepreneur, le nombre de travailleurs indépendants a considérablement augmenté, favorisant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. Selon un rapport publié en mai 2021 par l’Agence nationale pour la promotion des PME (Maroc PME), le pays comptait 286 020 auto-entrepreneurs en 2020, soit une évolution de 120 % par rapport à la situation observée en 2019 ; cette tendance s’est poursuivie en 2021, pour atteindre 307 937 à la fin du mois de mars de la même année.

Les petites entreprises ont été également soutenues par diverses mesures fiscales. Par exemple, des reports d’impôts et des programmes de refinancement ont été mis en œuvre par BAM, et les PME ont eu droit à des suspensions de remboursement de prêts de trois mois et à des prêts sans intérêt. Une autre bouée de sauvetage était Damane Oxygène, une ligne de crédit garantie par l’État introduite en mars 2021 pour renforcer le fonds de roulement. Elle offrait des prêts aux entreprises dont le chiffre d’affaires était inférieur à 500 millions de Dhs par an. Parallèlement, les travailleurs indépendants marocains touchés par la pandémie ont eu droit à des prêts sans intérêt d’un montant maximal de 15 000 DHS.

Assurer des soins de santé à tous les niveaux

Le Maroc oeuvre à étendre la couverture médicale à tous les citoyens. En août 2019, le gouvernement a

a publié un décret étendant la couverture de l’assurance maladie obligatoire (Assurance Maladie Obligatoire, AMO)- l’un des deux principaux programmes publics d’assurance maladie – aux professionnels, aux travailleurs indépendants et aux personnes exerçant une profession libérale qui ne perçoivent pas de salaires. Ce décret porte le nombre de personnes ouvertes par ce régime à 11 millions. L’AMO couvrait déjà les travailleurs du secteur public et du secteur privé ainsi que les personnes à leur charge. L’autre régime d’assurance publique du royaume, le Régime d’Assistance Médicale (RAMED), qui a été lancé en 2009 et qui fournit des soins médicaux aux personnes à faible revenu. En septembre 2019, 14,4 millions de Marocains étaient couverts par le RAMED. Les membres des forces armées sont couverts par un troisième régime soutenu par le gouvernement.

Enseignement et formation

La formation professionnelle a également été affectée par la crise sanitaire : en janvier 2021, le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé qu’il allait annuler 109 formations professionnelles en raison d’un manque d’opportunités d’emploi pertinentes. Ces dernières années, le gouvernement s’est efforcé d’améliorer l’éducation et la formation. Il a élaboré une stratégie à long terme couvrant la période allant de 2015 à 2030 et, en août 2019, le Parlement a approuvé une loi visant à améliorer la qualité et l’accessibilité de l’éducation. La loi met en pratique les recommandations incluses dans le plan d’éducation de 15 ans, comme le recrutement et la formation de 200 000 nouveaux enseignants.