BCP et M2T lancent la première offre de nano-crédit au Maroc

Comme son nom l’indique, « Salaf Dépanini » permet de dépanner exclusivement les usagers du Mobile Wallet Chaabi Pay ; Chaabi Pay étant justement le compte de paiement de M2T qui s’appuie – pour les opérations de retrait et de versement – sur son large réseau physique de plus de 4000 points Chaabi Cash et Tasshilat.

Cette solution innovante vient enrichir l’usage du M-Wallet sur le marché marocain en proposant à ses nombreux utilisateurs un moyen rapide et efficace de gérer des besoins ponctuels de trésorerie.« Salaf Dépanini » permet aux utilisateurs de disposer de nano-crédits instantanés, allant de 200 à 1000 DH, de manière entièrement automatique sur leur M-Wallet. En effet, il n’y a pas besoin de se déplacer auprès d’un établissement financier ou de paiement pour en bénéficier. Il suffit de télécharger l’application Chaabi Pay sur App Store ou Google Play, et d’activer son compte à l’aide de son numéro de téléphone portable. Dès lors, le client est guidé dans un parcours entièrement digitalisé et sécurisé pour pouvoir disposer d’un montant qui est directement crédité sur son M-Wallet Chaabi Pay.

Selon nos informations, les personnes éligibles sont déterminées par un scoring sous réserve d’être client du réseau de proximité Chaabi Cash ou Tasshilat, ou encore en étant actif en termes d’usage sur son compte Chaabi Pay. D’autres critères interviennent en fonction de l’âge de la personne et sa régularité au niveau de ce même réseau.

Ainsi, grâce à cette fonctionnalité unique sur le marché du M-Wallet, Chaabi Pay permet à ses usagers de disposer de leur argent, que ce soit pour un usage de transfert d’argent (Wallet to Wallet, Wallet to Cash…), pour des opérations de paiement de factures (eau, électricité, transport, cotisation cnss…), d’impôts et taxes, paiements marchands ou simplement pour disposer de leur argent en mains propres auprès du réseau Chaabi Cash et Tasshilat. « Salaf Dépanini » donne ainsi le Go à une gamme complète de produits financiers alternatifs, hébergés au niveau du M-Wallet Chaabi Pay, à l’adresse d’une population qui jusqu’ici n’avait pas accès à l’offre bancaire.