Banque. Le groupe BCP ouvert à de nouvelles acquisitions en Afrique

Selon Kamal Mokdad, Directeur général de la Banque Centrale Populaire et de l’international, le groupe bancaire marocain est ouvert à de nouvelles acquisitions en Afrique. La BCP opère déjà dans 18 pays sur le continent.

« Nous sommes à l’écoute du marché, et prêts à saisir les opportunités de croissance externe qui se présenteront, et qui seront en phase avec nos standards et notre stratégie de développement sur le continent », a récemment confié Kamal Mokdad à l’agence Reuters. Cette dernière rappelle d’ailleurs que le dernier deal du groupe bancaire marocain remonte à 2019 avec l’acquisition de trois banques notamment en République Démocratique du Congo (RDC), à l’Ile Maurice et Madagascar, portant ainsi à 18 le nombre de pays de présence de la Banque Populaire.

Lire aussi | CDG Invest Growth cède sa participation dans Techniques Science-Santé

« La crise sanitaire ne change rien à notre plan de développement sur le continent », a assuré Kamal Mokdad. « Au vu des performances des filiales africaines et des ambitions d’élargir notre empreinte géographique, la contribution des succursales étrangères au PNB consolidé pourrait dépasser l’objectif initial de 30 % », a-t-il indiqué, sans préciser d’échéance. Il a expliqué que la crise du COVID-19 a, certes, temporairement ralenti cette dynamique, mais que la reprise est prometteuse et le groupe BCP demeure confiant dans le développement de l’activité dans les années à venir.

Lire aussi | Le pétrolier Winxo casse sa tirelire pour son terminal de Jorf Lasfar

Reuters rappelle aussi que la BCP, cotée à la Bourse de Casablanca, dispose d’agences actives dans les domaines de l’assurance, de la microfinance, de la banque d’affaires et de la gestion d’actifs, ainsi que du transfert d’argent. A l’instar de nombreuses autres banques et d’entreprises marocaines, la BCP a accru ses investissements en Afrique, renforçant ainsi le poids économique du royaume. Pour sa part, Kamal Mokdad a fait remarquer que la présence de banques marocaines sur le continent africain a favorisé les investissements des entreprises marocaines en Afrique.