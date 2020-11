Nomination : Eric Fulcheri prend les commandes d’Arval Maroc

Arval Maroc, le spécialiste de la location longue durée de véhicules, accueille à sa tête un nouveau Directeur général en la personne d’Eric Fulcheri. Une prise de fonction qui sera effective à partir du 1er décembre prochain.

Du nouveau à la tête de la filiale locative automobile du Groupe BNP Paribas dans le Royaume ! En effet, Eric Fulcheri succède à Carlos Sousa. Pour mémoire, ce dernier coordonnait depuis 2015 la stratégie d’Arval dans le Royaume sur deux axes ; à savoir le renforcement de la qualité de service et le développement de la position RSE. Un objectif qui, selon le communiqué de l’opérateur, a été atteint, assorti d’une note de satisfaction de 8,2/10 en 2019 et de la mise en place de solutions pour accompagner les clients dans l’optimisation de leur mobilité.

A charge désormais pour Eric Fulcheri, de mettre en œuvre le nouveau plan stratégique baptisé Arval Beyond pour la période 2020-2025, l’objectif étant de permettre, selon le spécialiste de la LLD, de devenir la référence du secteur en termes de mobilité durable dans le Royaume.

S’agissant de son parcours, Eric Fulcheri est ingénieur de formation, diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ParisTech et de l’École Polytechnique. L’homme a débuté sa carrière en 1995 chez Renault en tant qu’ingénieur à la Direction de la Mécanique, avant de rejoindre le Groupe BNP Paribas en 2002 au sein de la Direction des risques/études industrielles et sectorielles.

En 2005, il intègre Arval où il occupe successivement les postes de responsable corporate pricing strategy, puis de Directeur des opérations et de l’assurance corporate. Son parcours se poursuit en Suisse en qualité de Directeur général pendant six années. Il est parvenu durant sa mandature à doubler la flotte automobile d’Arval en Suisse (passant de 6 000 à 12 000 véhicules) et à faciliter l’intégration de la filiale LLD de General Electric.

Directeur des opérations globales en France depuis 2018, ce quinquagénaire, père de deux enfants, prendra ses fonctions à la tête d’Arval Maroc le 1er décembre prochain.

