Nouvelle Toyota Yaris : désormais disponible dans le Royaume

La 4ème génération de la Toyota Yaris amorce sa commercialisation dans le Royaume au sein de l’ensemble des showrooms de Toyota du Maroc. Une citadine qui revient plus en forme que jamais avec un design bien dans l’air du temps, assortie d’un volet technologique de bonne facture.

L’engin étrenne la nouvelle plateforme GA-B de Toyota, cette dernière se distinguant par une répartition optimale des masses et une rigidité de caisse accrue. De quoi permettre également aux designers de façonner avec plus d’aisance la silhouette de la petite citadine nippone.

L’habitacle de la nouvelle Toyota Yaris joue la carte du confort et de la connectivité.

Spacieux et confortable, l’habitacle fait la part belle aux équipements de confort dernier cri, les smartphones des occupants pouvant être connecté à l’écran multimédia de 7 pouces via Apple CarPlay ou Android Auto. Le nouveau modèle est doté de la nouvelle motorisation hybride de Toyota qui permet, entre autres, d’accroître la capacité à rouler en mode 100% électrique.

Lire aussi | Aéronautique : le français LPF poursuit ses investissements au Maroc

Concrètement, la nouvelle Yaris s’appuie sur son trois-cylindres essence 1,5 litre et 91 chevaux, en plus de son bloc électrique. De quoi générer une puissance cumulée de 116 chevaux. Cerise sur le gâteau : la petite Japonaise ne nécessite absolument pas un passage fréquent à la pompe. Et pour cause, elle revendique une consommation moyenne de carburant comprise entre 2,7 et 3,2 litres aux 100 km, soit 20% de moins que la précédente génération de la Yaris. De quoi effectuer de solides économies.

Le design de cette quatrième génération joue la carte de l’originalité, y compris à l’arrière.

Pour autant, ses performances routières sont à souligner, sachant qu’elle peut rouler en mode 100% électrique jusqu’à 130 km/h. Par ailleurs, elle abat le 0 à 100 km en seulement 9,7 secondes, des valeurs qui lui permettent de rester parmi les citadines les plus performantes de sa catégorie.

Lire aussi | Parc éolien de Boujdour : GE fournira au réseau électrique marocain des sous-stations clé en main

Il est également possible d’opter pour le trois-cylindres essence délivrant 71 chevaux, animé par une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. Toyota du Maroc qui profite de l’occasion pour proposer à sa clientèle un tarif de lancement attrayant pour ce modèle, la version purement essence débutant à 136 900 DH en finition d’entrée de gamme Dynamic+. À moins d’opter pour la variante hybride dont le tarif débute à 172 900 DH, toujours en entrée de gamme Dynamic+.