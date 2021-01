OMPIC : le poste de directeur général à pourvoir [Document]

Le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Économie verte et numérique a publié un appel à candidatures pour le poste de directeur général de l’Office marocain de la Propriété industrielle et commerciale (OMPIC) jusque-là occupé par Larbi Benrazzouk.

Les intéressés ont jusqu’au 14 janvier 2021 à 16h30 pour déposer leurs candidatures au siège du ministère. Parmi les conditions requises : avoir une expérience de plus de 10 ans, avoir occupé un poste de responsabilité et de gestion pendant au moins 5 ans, avoir une connaissance relative au développement des inventions surtout au niveau des entreprises, en plus de la maîtrise de l’arabe, du français et de l’anglais.

Lire aussi | 2021 : Othman El Ferdaous livre les perspectives de son département [Vidéo]

À noter que Larbi Benrazzouk a été nommé directeur général de l’OMPIC en novembre 2018, en remplacement de Adil El Maliki. Avant de prendre les rênes de l’Office, Larbi Benrazzouk occupait depuis 2014 le poste de directeur de Maroc PME (ex-Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise). Le passage de cet ingénieur de l’École Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) à la tête de l’OMPIC a été marqué, entre autres, par la dématérialisation des prestations de l’établissement, à l’image du lancement en juin 2020 du Bureau d’ordre digital, ainsi que le développement de la coopération avec les institutions internationales (signature avec l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle le 4 octobre 2019 à Genève d’un mémorandum d’entente portant sur la coopération en matière de promotion des mécanismes alternatifs de résolution des litiges dans le domaine de la propriété industrielle). Pour rappel, outre son diplôme d’ingénieur d’Etat de l’EMI, Larbi Benrazzouk est aussi titulaire d’un DESS en Gestion patrimoniale et financière de l’Université Montpelier I.

Lire aussi | Le Maroc reçoit le premier lot du vaccin chinois