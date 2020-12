Opel et SMAA lancent la campagne Brand d’Opel

En cette fin d’année 2020, Opel et son importateur SMAA (filiale du groupe Auto Hall), viennent de lancer dans le Royaume une campagne institutionnelle multicanale baptisée «Opel, The Future is everyone’s», autrement dit : L’avenir appartient à tous. Une nouvelle campagne dont l’objectif consiste à véhiculer et à promouvoir les valeurs fondamentales de la marque au blitz. Aussi, la signature d’Opel donne le ton sur l’engagement et l’approche de la marque inspirée par les trois valeurs fondamentales qui constituent son ADN, à savoir : «Allemande», «Accessible» et «Passionnante». La nouvelle germanité d’Opel combine la qualité «Made in Germany» à une attitude de bienveillance et d’ouverture sur le monde appelée «Menschlich» (humaine) qui fait du client, quel qu’il soit, l’inspiration ultime et le guide d’Opel. Veillant constamment à démocratiser les technologies du futur, Opel met tout en œuvre pour rendre accessibles à tous, ses avancées technologiques en les incorporant à l’ensemble de ses voitures. Des voitures passionnantes pensées pour créer des sensations et des émotions instantanées auprès de la clientèle d’Opel.

