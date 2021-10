Opel menace de «délocaliser des métiers» de l’Allemagne vers le Maroc

Selon les médias allemands Hessenschau et Ntv, des employés du centre de développement du constructeur automobile ont été ainsi «menacés» lors d’entretiens avec le personnel de déplacer leurs tâches pour des raisons de coût. Le groupe Stellantis, la société mère du constructeur automobile Opel, envisagerait de «déplacer des métiers de Rüsselsheim vers le Maroc».

«Il y a de plus en plus d’indications que la prochaine réorganisation de Stellantis est non seulement imminente, mais que dans certains domaines, elle est déjà mise en œuvre illégalement sans information préalable, conseil et négociation avec les représentants des salariés», dénoncent les représentants des salariés au comité d’entreprise. Ceux-ci annoncent que «des démarches juridiques ont été engagées» car «leurs droits de codétermination ont été violés». Contacté par les médias, Opel, a fait la « sourde oreille » et n’a pas souhaité commenter, précise-t-on .



La presse allemande rappelle, par ailleurs, que ce genre de décision n’est pas une première pour Stellantis. Celle-ci avait annoncé la semaine dernière, son intention de séparer les deux usines de production de Rüsselsheim et d’Eisenach d’Opel Automobile GmbH. Les deux infrastructures pourraient bientôt ne plus appartenir à Opel et disposer de leurs propres organisations juridiques et de production.



Il est à rappeler que Le 2 septembre, le groupe Stellantis a signé un nouvel accord avec le Maroc, et ce pour renforcer son partenariat industriel entamé en 2015. Cet accord intervient alors que le constructeur avait annoncé la production de l’Opel Rocks-e à Kenitra, aux côtés de la Citroën Ami.

Par ailleurs, l’entreprise se sépare également de 102 hectares de surfaces commerciales, selon le maire de la ville Rüsselsheim. « Notre ville est désormais confrontée à des défis majeurs. Il s’agit maintenant de développer les terres, de manière à ce que les entreprises qui y sont installées, les maintiennent et créent des emplois qualifiés, ainsi que de nouveaux logements » a déclaré le maire Udo Bausch, qui s’est dit prêt à se battre afin que les plans de Stellantis n’aient aucun impact négatif sur les employés d’Opel. Le syndicat des employés d’Opel, pas content de cette décision de l’entreprise a annoncé des actions de protestations pour ce 29 octobre 2021.