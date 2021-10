Ouverture d’un Consulat du Suriname à Dakhla: Le Maroc et le Suriname renforcent leur relation

Nasser Bourita s’est entretenu, hier par visioconférence, avec le ministre des Affaires étrangères, du Commerce et de la Coopération internationale de la République du Suriname, M. Albert Ramdin

Cet entretien avait pour objectif d’impulser la mise en œuvre de la feuille de route de coopération bilatérale (2021-2024) signée en mars dernier et qui couvre plusieurs secteurs clés, tels que l’éducation, la formation professionnelle, l’agriculture, la santé ou encore le tourisme, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ramdin et Bourita ont réaffirmé les intentions mutuelles de coopération entre les deux pays, à travers notamment l’établissement d’une ambassade du Suriname à Rabat et d’un consulat général à Dakhla. Cette représentation diplomatique donnera davantage de substance à l’expansion des relations politiques et de la coopération économique entre les deux pays. Les deux parties envisagent ainsi d’approfondir davantage la concertation mutuelle dans un avenir proche.



Parmi les domaines de coopération figurent l’éducation, tant la formation diplomatique et gouvernementale que l’enseignement supérieur ; la coopération technique, dans les domaines de la formation professionnelle, de l’agriculture, des soins de santé, de la pêche, du tourisme, de l’artisanat, du changement climatique, de la police et du droit, ainsi que la poursuite des échanges de visites officielles.