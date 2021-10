Une délégation américaine à Lâayoune pour l’inauguration du siège officiel de Lâayoune Connect

Dans le cadre des préparatifs en cours pour l’inauguration d’un siège officiel pour Lâayoune Connect, une délégation diplomatique américaine de haut rang est arrivée aujourd’hui à l’aéroport Hassan I de Lâayoune.

Plus tôt dans la journée, la délégation diplomatique américaine, en présence du Wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bikrat, accompagné de responsables et élus de la région, a supervisé la cérémonie d’inauguration de cette plateforme. Cette même délégation le lendemain a prévu de se rendre demain à Dakhla. En effet, le Wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bikrat, a présidé la cérémonie de lancement de la « plateforme Laâyoune Connect » au siège de la Maison de la Culture, en présence du directeur du centre, et des membres de la délégation diplomatique américaine.

La plateforme Laâyoune Connect est un projet financé par le gouvernement américain qui vise à promouvoir l’investissement régional et le marketing dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. L’accent est mis principalement sur les opportunités dans la ville de Dakhla, au sud. Le projet est mis en œuvre par la société de conseil internationale JE Austin Associates, une société basée à Washington avec un bureau régional à Rabat. Le financement est assuré par le gouvernement américain par le biais de l’initiative de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI).

Le lancement de la plateforme s’inscrit dans le cadre du projet « Promouvoir les opportunités économiques pour Dakhla et Laayoune », et vise à servir de canal pour la promotion des opportunités économiques à Laayoune. La mission principale est de mettre en relation les entreprises de la région avec des investisseurs potentiels locaux et internationaux. Les entreprises et les investisseurs peuvent se rechercher plus spécifiquement via un moteur de recherche en ligne qui présentera la plateforme.

Le Centre régional d’investissement (CRI) de Laayoune et Sakia El Hamra avait déclaré que les secteurs de l’agriculture, de la pêche, du tourisme, des énergies renouvelables et de la logistique dans la région du sud bénéficieront principalement de la plateforme électronique qui a été en phase de test pour quelques mois.

Aussi et dans le cadre de ce projet, la ville de Lâayoune a assisté au cours du mois de mars 2021 au lancement d’activités visant à encourager l’investissement et le marketing territorial dans la région, en plus de renforcer les compétences des femmes et des jeunes entrepreneurs.