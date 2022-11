Patrick Saint Criq, nouveau Directeur général de Decathlon Maroc

Dans le détail, Patrick Saint Criq évolue depuis 22 ans au sein du groupe. Fin connaisseur du marché marocain pour y avoir fait ses armes entre 2015 et 2018 en tant que «Team Leader Country Brand & Supply Chain Manager Afrique», il a occupé en France les fonctions de «Team Leader Zone d’influence». Il fut ensuite nommé à la tête de Decathlon Côte d’Ivoire en 2019 durant 3 ans. «Je suis ravi de l’opportunité qui m’a été donnée de revenir au Maroc. C’est un pays cher à mon cœur qui regorge de grandes potentialités aussi bien sur le plan de la croissance commerciale et industrielle qu’au niveau des ressources humaines».

Et le nouveau DG de la filiale marocaine du spécialiste dans la grande distribution de matériel et d’équipements sportifs d’ajouter : «aujourd’hui nous avons de grands challenges à relever avec les équipes sur place pour rendre le sport accessible au plus grand nombre».

Suite à sa prise de fonction, Patrick Saint Criq entend mettre l’accent sur les axes stratégiques prioritaires à court terme avec notamment l’ouverture de nouveaux points de vente et le développement du e-commerce. Il table également sur l’élargissement de la gamme de produits et son adaptation, sur le développement de l’excellence opérationnelle et sur le sourçing de la production locale à travers des partenariats industriels forts, tant sur la diversité, que sur l’efficience au service des marchés sportifs européen, africain et marocain.