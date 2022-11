Plus de 12 milliards de DH de primes émises au 3ème trimestre 2022

Selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance ont atteint 12,4 milliards de DH au troisième trimestre de 2022, soit une hausse de 11,5% comparativement à la même période un an auparavant.

L’ACAPS indique que la branche « Vie » a progressé de 16,3% à 6,42 milliards de DH et la branche « Non vie » a évolué de 6,8% à 6 milliards de DH. Au niveau de la branche Vie, le segment « Epargne-Supports Dirhams » a affiché une hausse de 22,7% à plus de 5,47 milliards de DH, celui de « Décès » a progressé de 9%, tandis que le segment « Épargne-support unités de compte » a reculé de 43,3%.