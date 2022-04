Portrait. Aalya Ghouli, DG- DIGIFI et DIGISERV

Aalya Ghouli est l’une des figures de l’entrepreneuriat et du numérique au Maroc, qui évolue dans le secteur financier et de la technologie. Depuis 2021, elle dirige deux filiales marocaines du Groupe Bnpparibas : DIGIFI qui est l’établissement de paiement agréé par Bank Al-Maghrib et qui a comme vocation le Mobile paiement (Wallet « Smart Flouss) et DIGISERV la digitale factory du groupe, précurseur dans le domaine de la ‘‘Tech for good’’ en proposant des applications utiles au quotidien de tous les Marocains dont on peut citer Bricall, Dayra, Mchina, Leena…

Lire aussi | Portrait. Khalida Hilm, Guide touristique

Pour Aalya Ghouli, la technologie doit être au service de l’humain. Dans ce sens elle contribue très activement à l’éclosion de la digitalisation à travers les différentes plateformes digitales adoptées par des milliers de marocains (MCHINA, LEENA, BRICALL, ZINY, DAYRA) pour la facilitation de leur vie au quotidien mais aussi pour contribuer à la dynamique de l’inclusion financière. A ses yeux, ces deux paris (digitalisation et inclusion financière) sont cruciaux pour l’écosystème financier marocain et ne peuvent être que gagnants. C’est à Paris Dauphine qu’Aalya Ghouli a entamé ses études supérieures. Puis, elle intègre en 1999 le cabinet international PWC dans lequel elle occupe un poste de manager spécialisé dans le domaine bancaire et financier. Par la suite, elle est promue chef de mission au sein de la direction de supervision bancaire de la banque centrale (Bank Al Maghrib) avant de rejoindre la BMCI- Groupe BNPParibas en 2008 où elle occupe divers postes tels que responsable de l’Inspection Générale et directrice marketing, innovation, digital et stratégie du Groupe BMCI. En 2015, tout en travaillant, elle obtient son MBA de l’ESSEC destiné aux Senior Manager bancaires.

Lire aussi | Portrait. Nawal Hefiri, Présidente du Groupe Scolaire la Résidence

Aalya Ghouli est également une femme passionnée du continent africain où elle a assuré auprès du FMI (Fonds Monétaire International), et en parallèle à ses fonctions, plusieurs missions de conseil en Afrique. Elle participe ainsi à l’élaboration de nombreux projets qui contribuent à l’essor économique du continent. En plus d’être une figure de l’entrepreneuriat et du numérique au Maroc, elle est considérée comme l’une des femmes dirigeantes Marocaines qui militent le plus pour l’inclusion féminine et la représentativité des femmes dans le domaine du digital et des nouvelles technologies. Elle saisit toute occasion qui se présente, et consacre une grande partie de son temps pour accompagner cette nouvelle génération de femmes, en particulier parmi les populations les moins privilégiées, en les aidant à intégrer le monde du travail, à améliorer leurs compétences et à optimiser leurs perspectives d’évolution professionnelle. Femme engagée, elle fait partie de plusieurs mouvements féministes qui œuvrent pour la promotion de l’égalité et de la mixité en entreprise, notamment Morocco 4 Diversity, RESOFEM, We4She ou encore Mentor’Elles.

Son bilan sur les femmes au Maroc, elle le présente plutôt positif, tout en alertant sur l’impératif de demeurer attentives à la continuité des mouvements qui visent à les inclure dans les sphères ‘’du pouvoir’’.