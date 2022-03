Portrait. Dr Zohra Benali, Chirurgien dentiste

Past-présidente du RCCMS, son mandat rotarien a été marqué par des actions riches et diversifiées. Servir autrui a toujours été sa devise. Faisant partie de l’association «Les médecins randonneurs» elle a participé à plusieurs caravanes médicales pour venir en aide aux personnes des régions enclavées. Dans son exercice quotidien, son profil multidisciplinaire, lui permet la prise en charge de ses patients dans la réhabilitation de leur sourire. Ce qui a un impact non négligeable sur l’estime d’eux-mêmes et donc sur leur réintégration sociale et psychologique.

Lire aussi | Portrait. Abla Bekkali Zemmama, thérapeute et fondatrice de “Sans médicaments »

Son parcours académique est très riche. Après son doctorat en chirurgie dentaire en 1989, elle obtient un diplôme d’Université en Implantologie Chirurgicale Orale et Maxillo-Faciale à l’université Paul Sabatier Toulouse III, puis un CES en Orthodontie, suivi d’une certification en technique Invisalign (Orthodontie invisible par aligneurs), puis un master en Dentisterie Esthétique et Adhésive à l’université de Genève. D’autres attestations et certifications ont suivi avant un bref revirement en 2015 pour un Master en Management du Sport à l’ISCAE. Elle prépare actuellement un Master sur le laser en dentisterie à l’université Aachen en Allemagne.

Être femme et médecin est selon elle très cohérent car ce métier demande naturellement beaucoup de dextérité, de douceur dans le geste et l’écoute. Cependant, l’exercice de la fonction libérale implique aussi un volet entrepreneurial important, puisqu’en définitive, on est amené à gérer une entreprise avec toutes ses contraintes.. Paradoxalement, les responsabilités et contraintes personnelles liées à la vie de famille nécessitent quelques sacrifices personnels au quotidien. Cet aspect est et demeure un challenge important pour toutes les femmes entrepreneures en général.

Lire aussi | Portrait. Zineb Baïz El Kabbaj, Fondatrice et présidente – AssociationMentor’Elles

Docteur Zohra Benali porte aussi un regard critique sur la condition des femmes en milieu démuni et regrette le déficit considérable dans le système éducatif qui leur permettrait une certaine autonomie et indépendance psychologique et financière afin de préserver leur dignité quotidienne. Pour elle, «la femme en général représente la moitié de la société et joue un rôle prépondérant dans l’éducation de l’autre moitié par son rôle de maman. Son bien-être social et sociétal ne peut qu’être bénéfique à celui des générations futures ».