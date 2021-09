Pour un nouveau contrat social [ Par Jamal Berraoui ]

Les élections du 8 septembre ont été un moment politique important. Elles ont fermé, provisoirement la parenthèse Islamiste, et ont donné la primauté à un courant que l’on pourrait qualifier de libéral-social.

Il n’est pas question de se positionner par rapport aux alliances. La vie politique a ses règles, souvent obscures. Mais nous avons des acquis nationaux. Le programme de couverture sociale, initié et suivi par le Roi, est un vrai pacte national que même les partis de gauche, porteurs de la cause de la Justice sociale n’imaginaient pas à ce niveau.

Lire aussi | Coronavirus. La pandémie prendra fin dans un an selon le PDG de Moderna

Plusieurs mesures, présentées dans le programme du RNI vont dans le sens des revendications de catégories de la population. Le débat sur la faisabilité, les comptes publics et leur dégradation, suite au Covid, et la contradiction avec les promesses électorales, est sain et il faut le mener.

Est-ce que le Maroc va s’engager dans une spirale d’endettement, inflationniste, pour répondre à des urgences sociales, cela mérite débat. Mais, une nation, ce n’est pas une comptabilité nationale. Le PIB, le taux d’endettement, le déficit budgétaire ne font pas les Marocains que nous sommes.

Lire aussi | Washington réitère son engagement à accompagner l’agenda de réformes de SM le Roi

La terrible défaite des Islamistes, prouve que ce pays n’a pas de problème identitaire. Jouer sur le référentiel religieux n’a été d’aucun secours pour le PJD. L’identité nationale n’est pas un concept livresque. La société et non pas l’Etat, est largement laïcisée. Les Marocains aspirent à vivre librement leurs choix de vie.

Le pays a besoin d’un nouveau contrat social. Il faut respecter le tryptique : démocratie réelle non entravée, justice sociale, justice territoriale, mais aussi respect des libertés individuelles. Tout recul serait désastreux.