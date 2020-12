Produits industriels : les mesures de souplesse pour le contrôle à l’importation prennent fin le 31 décembre 2020

C’est une piqûre de rappel du ministère de l’Industrie à l’endroit des importateurs de produits industriels. Ces derniers ont encore jusqu’au 31 décembre prochain pour profiter des mesures souplesse dans le cadre de leurs opérations d’importation de produits industriels.

« Les importateurs des produits industriels concernés par le contrôle dans les pays d’expédition ne seront plus autorisés, à partir du 1er janvier 2021, d’effectuer ce contrôle au niveau des postes frontaliers marocains », rappelle le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique. Le département de Moulay Hafid Elalamy fait remarquer que la possibilité accordée aux importateurs de soumettre au contrôle les produits non munis de certificats de conformité à l’étranger au niveau des postes frontaliers marocains prend donc fin le 31 décembre 2020, et que cette souplesse avait été accordée aux importateurs depuis le 19 juin 2020. Et ce, suite à l’expiration de la période de transition vers le nouveau système du contrôle à l’importation, en raison des contraintes liées au contexte de la Covid-19.

Lire aussi| Easyjet de retour dans le ciel marocain

« Ainsi et conformément au nouveau système de contrôle à l’importation, les opérateurs économiques devront procéder à l’évaluation de la conformité des produits industriels soumis au contrôle normatif à l’importation en procédant au contrôle au niveau des postes frontaliers du Royaume pour différents produits, à savoir, les pneus, les batteries, les garnitures de frein, le vitrage, les éléments filtrants, le câble de commande mécanique pour les pièces de rechanges automobiles, les carreaux céramiques, le ciment, les feuilles d’étanchéité, les produits sanitaires, la robinetterie et les tubes en matière plastique », indique-t-on. A cette liste s’ajoutent également le fer à béton pour les produits de construction, les panneaux en bois, le fil machine, les appareils de chauffage à gaz et les chauffe-eaux à gaz, les articles d’habillement autres que les vêtements de travail, les chargeurs pour téléphones portables et les disjoncteurs, les couvertures, les tapis, les moquettes, les tissus d’ameublement et les couches pour bébés.

Lire aussi| La coopération allemande fait le bilan de son action au Maroc

« Pour le reste des produits industriels concernés, le contrôle sera effectué dans les pays d’expédition, souligne le ministère, précisant que les cargaisons expédiées sans certificat de conformité vers le Maroc avant le 1er janvier 2021 pourront être soumises au contrôle à l’arrivée aux postes frontaliers marocains », conclut le ministère.