Qui est Aouatif Hayar ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille?

Le Roi Mohammed VI a nommé, jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours d’Aouatif Hayar ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.

Dr. Aawatif HAYAR est la Présidente de l’Université Hassan II Casablanca. Elle a reçu, avec les honneurs, en tant que premier Marocain, le diplôme d’Agrégation en génie électrique de l’ENS Cachan en 1992. Elle a obtenu le Diplôme d’Etudes Approfondies en Traitement du Signal Image et Communications et le diplôme d’Ingénieur en Systèmes et Réseaux de Télécommunications de l’ENSEEIHT de Toulouse en 1997. Elle a également obtenu avec mention le diplôme de doctorat en Traitement du Signal et Télécommunications de l’Institut National Polytechnique de Toulouse en 2001.

Elle a été associée de recherche et d’enseignement à EURECOM de 2001 à 2010 à Sophia Antipolis-France. Elle a obtenu une HDR de l’Univ. Sud Toulon Var (France) sur les systèmes cognitifs sans fil à large bande en 2010 et une HDR sur les télécommunications vertes de l’Univ. Hassan II Casablanca en 2013.

Depuis 2011, elle occupe le poste de professeur à l’UH2C. Elle est également membre du think-tank Casablanca « Avant-garde » City.

Elle est l’initiatrice d’E-madina Smart City Cluster. Ses recherches portent sur la radio cognitive verte, les systèmes UWB, les réseaux intelligents, les bâtiments intelligents et les TIC pour le développement social et écologique.

Elle a également été présidente de l’IEEE DLT pour la région EMEA en 2014-2015 et l’inventrice du concept de Frugal Social Smart City pour Casablanca et les pays émergents, sélectionné par IEEE SCI comme l’un des projets les plus innovants au monde en 2015.

Elle est actuellement présidente du projet IEEE Core Smart City de Casablanca. Elle a également été sélectionnée par la prestigieuse African Innovation Foundation comme l’une des dix femmes africaines les plus innovantes en 2015. Elle est conseillère scientifique, au niveau de la ville, depuis 2016 de Smart City Expo Casablanca et coprésidente générale de la conférence internationale IEEE sur les villes intelligentes (IEEE ISC2 -2019). Hayar dirige actuellement des projets de R&D/Innovation financés par l’INDH, le CNRST, la GIZ, l’IRESEN et la Heinrich Böll Stiftung, tels que les projets End to End Energy Efficiency Living Lab, Musée virtuel de Casablanca, e-douar « Smart Inclusive Ecological village » et Solar Decathlon Africa E-Co Dar.