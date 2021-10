Qui est Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire ?

Le Roi Mohammed VI a nommé, jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

Fatim-Zahra Ammor que SM le Roi Mohammed VI a nommé, ce 7 octobre 2021, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, est, depuis 2013, consultante et conseillère de ministres et dirigeants d’entreprises, principalement sur des projets de développement d’affaires et la mise en œuvre de grands événements internationaux.

Forte d’une expérience de 9 années chez Procter & Gamble, multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation courante, au poste de directrice marketing, celle qui a succédé à une autre femme à la tête du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, rejoint le groupe Akwa en 2001 et y officie au poste de directrice Marketing Groupe et membre du comité exécutif pendant 10 années.

Entre temps, Fatim-Zahra Ammor, proche d’Aziz Akhannouch, le Chef de gouvernement, dirige le Festival Timitar des musiques du Monde en tant que Directrice Générale pendant les 7 premières éditions (2005 à 2011). Elle s’occupera également du pilotage et de l’organisation de la participation du Royaume du Maroc à l’Exposition Universelle de Milan en 2015.