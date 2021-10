Qui est Nasser Bourita, Ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger ?

Le Roi Mohammed VI a nommé, jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours de Nasser Bourita, Ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger ?

Le Chef de la diplomatie marocaine a été reconduit à son poste par le Roi Mohammed VI ce 7 octobre 2021.

Après une Licence en droit public (Relations internationales) de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales à Rabat en 1991, Nasser Bourita, qui occupait le poste de ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a obtenu un Certificat d’études supérieures en Relations internationales (1993), puis un DES en Droit international public (1995) de la même Faculté.

En 2002, Bourita, né le 27 mai 1969 à Taounate, a occupé le poste de chef du service des Organes principaux des Nations-unies, avant d’être nommé Conseiller à la Mission du Maroc auprès des Communautés européennes à Bruxelles (2002-2003).

De décembre 2003 à 2006, il s’est vu confier le poste de chef de la division de l’Organisation des Nations-unies et entre 2006-2009, il a été nommé directeur des Nations-unies et des Organisations internationales au sein du ministère.

Par la suite, il a assumé successivement les fonctions de chef de Cabinet du ministère des Affaires étrangères et d’ambassadeur, directeur général des Relations multilatérales et de la Coopération globale.

En 2011, il a été nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination, le 6 février 2016, par le Souverain, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération avant d’être nommé ministre des Affaires étrangères et de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger par le Roi Mohammed VI, le 09 octobre 2019.

