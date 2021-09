Rabat. Asmaa Rhlalou va diriger la Mairie

Comme Casablanca (Dr Nabila Rmili) et Marrakech (Fatima-Zahra Mansouri) qui ont porté des femmes à la tête de leurs Mairies, la capitale a choisi à son tour une ex-députée du RNI à la chambre des Représentants durant le dernier mandat (2016-2021).

Rabat a décidé de tourner la page des six années de gestion communale de la majorité menée par le PJD. Les trois partis arrivés en tête à l’issue des élections communales du 8 septembre dernier au niveau de la capitale, notamment le RNI, le PAM et le parti de l’Istiqlal (PI), ont porté leur choix sur Asmaa Rhlalou, ex-députée du RNI à la chambre des Représentants durant le dernier mandat (2016-2021) et journaliste.

Lire aussi | Marrakech. Fatima-Zahra Mansouri reprend les commandes de la Mairie

A noter que cette coalition dispose d’une majorité confortable pour faire élire sans difficulté leur candidate.