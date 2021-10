Rachid Talbi Alami et Enaam Mayara candidats à la présidence des deux chambres du Parlement

Dans un communiqué officiel de la majorité, diffusé dans la soirée du 7 octobre, le gouvernement a annoncé qu’il a été convenu de présenter Rachid Talbi Alami et Enaam Mayara à la présidence des deux chambres du parlement.

La présentation de ces deux candidatures intervient dans le sillage du parachèvement des autres institutions constitutionnelles ayant une étroite relation avec la majorité gouvernementale, et sur la base des mêmes fondements et principes encadrant la composition du gouvernement, ainsi que dans le cadre des efforts visant à faire bénéficier ces institutions de toutes les garanties de succès, dans le respect des valeurs d’efficacité et de négation de soi ayant marqué, depuis le début, l’action de la majorité, précise le communiqué.

C’est donc Rachid Talbi Alami (RNI) qui sera soutenu par la majorité lors du vote demain été pour la présidence de la Chambre des représentants. Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports de 2017 et 2019, entre autres portefeuilles ministériels, il a également assuré la présidence de la Chambre des représentants de 2014 à 2017, sous le gouvernement Benkirane.

Pour rappel, au lendemain du résultat des élections, un communiqué du parti d’Aziz Akhannouch annonçait l’élection de Rachid Talbi Alami comme président du groupe parlementaire du RNI, groupe composé de 102 députés.

Du côté de la Chambre des conseillers, c’est Enaam Mayara, secrétaire général de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), qui sera candidat à la présidence.