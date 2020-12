Raid international de solidarité : La 4ème édition a tenu toutes ses promesses

Concilier action sociale et passion des véhicules d’époque, telle est l’alchimie que sont parvenus à créer l’Automobile Club du Maroc sous l’égide de la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens, la Fondation Mohamed Mjid et l’ensemble de leurs partenaires, à travers le Raid International de Solidarité. Une quatrième édition qui, initialement, devait se dérouler du 25 au 28 mars dernier, mais qui a été reportée compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

C’est finalement le 16 décembre courant en plein cœur du «Rétro Parc», un lieu où fourmillent quelques-unes des plus belles pièces de collection automobiles du Royaume, que l’Automobile Club du Maroc sous l’égide de la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens, la Fondation Mohamed Mjid, les Présidents de clubs de voitures anciennes du Royaume et les partenaires ayant pris part à cet événement se sont donné rendez-vous, pour mener à bien cette 4ème édition du Raid International de Solidarité. «En début d’année, nous avons interrompu notre caravane médicale compte tenu de la crise sanitaire», nous précise Abdellah Abdellaoui. Et le Fondateur et Président d’honneur de la Fédération Marocaine des Automobiles Anciennes de poursuivre : «notre programme comportait 10 000 paires de lunettes pour 10 000 enfants bénéficiaires, mais malheureusement nous avons interrompu au mois de février notre caravane médicale, en raison des conditions de restriction sanitaire, et nous n’avons pas pu arriver à ce chiffre». Toujours est-il que cette 4ème édition, malgré le contexte actuel, a permis à 3 450 élèves de bénéficier de paires de lunettes et de quelques accessoires, dont des fournitures scolaires. Aussi, les responsables de cette opération qui étaient en contact avec les délégations régionales des académies du ministère de l’Éducation nationale ont accueilli certains directeurs d’établissement, afin de leur remettre la dotation qui leur a été décernée. Dans le cas où ces derniers ne pouvaient se déplacer, les responsables de ce Raid international de Solidarité ont acheminé directement les packs alloués aux élèves vers leurs établissements scolaires respectifs. «Comme vous le savez, le problème de vue qui affecte les enfants pèse lourdement sur leur avenir scolaire. Nous sommes donc très fiers de participer à cette action sociale qui leur permettra de poursuivre pleinement leur cursus scolaire», a précisé Said Essaghir, Directeur commercial et marketing d’OLA Energy Maroc. Comme l’a souligné Abdellah Abdellaoui lors de son allocution : «lorsque l’on prend la liste des élèves d’une classe et que l’on s’amuse à observer les résultats des cinq derniers de la classe, on détecte dans de très nombreux cas qu’ils souffrent d’un problème de vision». Précisons également que dans le cadre de cette opération caritative, plusieurs ophtalmologistes avaient contrôlé gratuitement la vision des enfants scolarisés, prescrivant des verres à celles et ceux qui en avaient le plus besoin. Une fois la liste établie, ils l’ont transmise aux organisateurs afin que ces derniers fassent appel à des opticiens pour préparer les montures des enfants.

