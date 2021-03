Rajesh Vaishnaw nommé ambassadeur de l’Inde au Maroc

Le diplomate Rajesh Vaishnaw a été nommé prochain ambassadeur de l’Inde au Maroc, a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères.

Rajesh Vaishnaw, agent du service extérieur indien de la promotion 1996, est actuellement le haut-commissaire de l’Inde à Malte. Il devrait prendre ses fonctions prochainement, a indiqué le ministère indien des Affaires étrangères dans une brève annonce. Cette nomination intervient à un moment où les relations entre l’Inde et le Maroc connaissent un essor notamment grâce à l’acquisition des doses du vaccin d’Oxford/AstraZeneca.

Rajesh Vaishnaw a rejoint le service extérieur indien en 1996 et a occupé des postes diplomatiques de haut niveau dans les ambassades indiennes en Suède, en Pologne, aux Émirats arabes unis et en Égypte. Il a travaillé en tant que secrétaire/directeur général adjoint (e-gouvernance) au ministère des affaires étrangères de l’Inde avant de rejoindre le Haut-commissariat de son pays à Malte. Il a également travaillé en tant que directeur (administration) et secrétaire adjoint (finances) au ministère des affaires étrangères de l’Inde et s’est occupé des relations de l’Inde avec le Japon et la Corée du Sud.