RAM se réinvente et se met au diapason des standards internationaux

Un air de renouveau se dégage de la marque RAM, sciemment revisitée et revitalisée. Après deux années de léthargie résultant de la pandémie de Covid-19, Royal Air Maroc (RAM), brillamment managée par son président directeur général Hamid Addou, n’en est ressortie que plus attrayante et plus robuste. « Un véritable vent de fraicheur et d’optimisme qui est apporté à travers ces nouveautés inspirées de la culture marocaine et africaine », lance d’emblée Hamid Addou, lors de la présentation de l’ensemble des nouvelles innovations de RAM.

Et d’ajouter : « La compagnie se réinvente réellement et elle le fait en visant les plus hauts standards du secteur, comme le démontre son appartenance à ce club d’excellence qu’est l’alliance « oneworld » ». Il a en outre souligné que le lancement de nouvelles tenues est toujours un événement majeur pour une compagnie qui constitue un signe fort de renouvellement et un marqueur important de son image et de ses valeurs.

A cet égard, Addou a précisé que le bouquet d’innovations dévoilé est le fruit d’un intense travail de réflexion et de conception, commencé avant la crise et approfondi pendant la période d’arrêt des vols, notant que cet ensemble d’améliorations a mobilisé toutes les forces vives de la compagnie.

De même, le PDG de RAM a fait savoir qu’au-delà des nouveaux uniformes, les nombreuses innovations apportées en matière de service vont permettre à la compagnie d’embarquer ses clients dans une expérience entièrement repensée pour plus de qualité, de confort et de proximité. Par ailleurs, il a relevé qu’à chaque étape de son histoire de plus de 60 ans, RAM a su évoluer en se hissant au niveau des compagnies internationales de référence, à travers l’ensemble de ses composantes de design et de service.

Des uniformes flambant neuf

La compagnie nationale a dévoilé le design des nouveaux uniformes qui seront portés à partir de ce mois par ses personnels naviguant et au sol, ainsi que de nombreux services et produits visant à consolider la réputation de la marque et à renforcer la préférence de ses clients.

Les uniformes 2022 de la RAM marquent une rupture positive pour la compagnie, reflétant les valeurs de sa marque: fiabilité, proximité, optimisme et ambition. Marqués par l’élégance et l’image de sérieux d’une grande compagnie, ils ont été conçus spécialement pour Royal Air Maroc. Alliant authenticité et modernité, à partir d’éléments créatifs issus du patrimoine marocain et africain, ils reprennent notamment les motifs de la mosaïque décorative et des coupes distinctives du patrimoine culturel et artisanal régional, ainsi que les teintes vives et chaleureuses également inspirées de l’environnement telles que la couleur « améthyste », nouvelle signature visuelle de la marque.

Dans une cohérence stylistique globale, des variantes permettent d’identifier les métiers, personnel navigant commercial (PNC, hôtesses et stewards), personnel navigant technique (PNT, pilotes), personnel au sol (PS). Une garde-robe complète est ainsi mise à leur disposition, répondant aux enjeux de représentation mais aussi à leurs exigences de confort et de praticité.