Région. L’investissement au cœur des actions du CRI Marrakech-Safi

Le CRI Marrakech-Safi lance une nouvelle dynamique pour encourager l’investissement dans la région avec la première édition des « CRI Open Days ». Au total, 300 investisseurs, au rang desquels des entrepreneurs et professionnels multi-secteurs, ont assisté à cet événement, qui marque la volonté de l’administration publique à inclure activement l’usager dans les programmes de développement économique de la région.

Cette première rencontre, adressée tant au secteur privé qu’au secteur public, a pu rassembler 300 professionnels entre investisseurs, architectes, notaires et experts comptables autour de six ateliers thématiques.

Ces dernières couvrent, en tout, la nouvelle offre de service du CRI-MS, à savoir: « E-création des entreprises », « Accueil et orientation des investisseurs et entrepreneurs », « Veille, intelligence économique et planification stratégique » et « Marketing, offre et promotion territoriale ».

« Cette initiative a été organisée pour « créer une proximité avec l’écosystème de la région… et lui offrir une vue d’ensemble sur les opportunités d’investissement et les secteurs porteurs dans cette partie du territoire national », a expliqué Mme Saloua Chaaibi, cheffe de la Division Digitalisation et Facilitation des procédures, dans une déclaration à M24.

CRI Marrakech-Safi invite les personnes n’ayant pas pu se déplacer pour assister à la rencontre, à visiter la plateforme marrakechinvest.ma afin de retrouver toutes les informations échangées lors de cette rencontre.

« Cette rencontre offre un échange nécessaire entre la représentation publique à travers le CRI et le public cible qui agit sur l’acte d’investir, afin de créer un climat de confiance et les conditions favorables pour la création et la pérennisation des valeurs et des emplois », a ajouté Mme Rafika Habra, Directrice du Pôle Maison de l’investisseur du CRI-MS.

Le CRI fait aussi remarquer que cette journée est un exemple témoignant de la volonté de l’administration de s’associer au public (porteur de projet ou investisseur) pour promouvoir l’offre territoriale de la région et instaurer un climat de confiance propice au développement économique et à l’investissement.