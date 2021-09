Nouveau report de la rentrée scolaire et universitaire

Le ministère de l’éducation nationale vient d’annoncer le report de la la rentrée scolaire 2021-2022 au vendredi 1er octobre au lieu du 10 septembre. Outre les établissements publics et privés ainsi que les établissements de formation professionnelle, les missions étrangères au Maroc sont aussi concernées. Toutefois, notons que les écoles américaines ont déjà commencé leur rentrée il y a deux semaines, en présentiel continu.

Le ministère de l’éducation nationale a décidé de reporter la rentrée scolaire 2021-2022 au vendredi 1er octobre au lieu du 10 septembre, et ce pour permettre une reprise en mode présentiel pour l’ensemble des élèves et étudiants. Cette décision concerne les établissements d’enseignement publics et privés ainsi que les établissements de formation professionnelle et les écoles de la mission étrangère. Le département de Said Amzazi explique avoir pris cette décision en prenant en compte plusieurs éléments dont notamment l’amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays et la nécessité de préserver les acquis dans la lutte contre la covid-19 et de renforcer la tendance à la baisse des cas enregistrés, le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination en général et l’opération de vaccination des 12-17 ans et des personnes âgées de 18 ans et plus en particulier.

