Réseau de distribution. Comicom, l’importateur de Mahindra, débarque à Kénitra

Filiale du groupe Safari et importateur exclusif des véhicules Mahindra au Maroc, Comicom poursuit le développement de son réseau de distribution. Après Casablanca, Agadir et Marrakech, l’importateur de la marque automobile indienne vient d’annoncer l’ouverture, à partir du 14 septembre 2021, d’une nouvelle succursale à Kénitra.

L’inauguration de ce nouveau point de vente intervient dans le sillage du plan stratégique de développement du réseau de l’opérateur. Aussi, ce nouveau showroom disposera de l’ensemble des installations et des équipements conformément aux standards de la marque.

Lire aussi | Mali. Deux chauffeurs routiers marocains tués et un autre blessé par des éléments armés [Vidéo]

D’une superficie d’exposition de près de 200 m², cette plateforme est entièrement dédiée, selon l’importateur de la marque, à l’accueil et à la satisfaction client. Elle est située sur l’avenue Mohamed V, Bab Fès, Groupe Al Amal. Toujours selon l’opérateur, le service après-vente est garanti par une équipe de professionnels formés pour répondre à toutes les attentes formulées par les clients de la marque. Par ailleurs, cette même équipe dispose de l’équipement, de l’outillage et du matériel de diagnostic nécessaires à tout type d’entretien et de réparation.

Lire aussi | Voiture électrique. Renault dévoile sa Mégane E-Tech

À la fois moderne et accueillante, la plateforme de Kénitra exposera les trois modèles de la gamme Mahindra au Maroc. Les visiteurs pourront découvrir le crossover KUV100, le SUV 7 places XUV500 ainsi que le pick-up Scorpio en versions simple et double cabine. À noter que des véhicules de démonstration seront mis à disposition de la clientèle, afin de tester les performances des modèles exposés.