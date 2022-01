Ryanair pourrait se retirer du Maroc

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a doublé sa prévision de perte pour l’année à cause de l’impact du variant de covid-19 Omicron, qui a entraîné une forte réduction des réservations pour les vacances de fin d’année. Le transporteur table désormais sur une perte annuelle de 250 à 450 millions d’euros contre 100 et 200 millions d’euros initialement prévue, d’après un communiqué.

Lire aussi | Tourisme. Un plan d’urgence de 2 milliards de DH approuvé

L’interdiction des voyageurs n’ayant pas un motif essentiel pour les voyages du Royaume-Uni vers la France et l’Allemagne et la suspension de tous les vols de l’UE depuis ou à destination du Maroc ont abaissé les attentes de trafic pour décembre-janvier de Ryanair d’une fourchette anticipée de 10 à 11 millions de voyageurs à entre 9 et 9,5 millions. « Le variant Omicron du Covid et les récentes restrictions aux voyages à travers l’Europe ont considérablement affaibli nos réservations pour Noël et le jour de l’An », expliquait la compagnie en Décembre.

Au Maroc, le bilan négatif de Ryanair ne passe pas. Les relations entre le top management de Ryanair et les autorités marocaines sont très tendues depuis pratiquement le début de la pandémie au Royaume en mars 2019. Les Irlandais reprochent au Maroc les fermetures successives, et injustifiées à leurs yeux, de l’espace aérien empêchant Ryanair d’honorer ses engagements vis-à-vis des dizaines de milliers des passagers qui empruntent ses lignes.

À la mi-décembre 2021, excédée par une nouvelle et énième fermeture des airs marocains, Ryanair avait décidé de suspendre ses vols au Maroc jusqu’au 1er février. «Un manque de clarté et de communication de la part des autorités marocaines sur ce à quoi il faut s’attendre au-delà de leur décision initiale d’interdiction de voyager du 13 décembre», avaient accusé les dirigeants de la compagnie low-cost qui disent déplorer de grosses pertes. À titre d’exemple, Ryanair affirme qu’à fin novembre 2021, les annulations de vols décidées par le Maroc ont eu un impact sur 160.000 de ses clients et que 230.000 passagers supplémentaires se trouvent confrontés à des perturbations de leurs projets de voyage pour le reste de l’année 2021.

Lire aussi | Les Etats-Unis et l’Espagne souhaitent unir leurs forces pour trouver une solution au conflit du Sahara

Aujourd’hui, le secteur aérien est l’un des frappés par la pandémie, avec des restrictions sanitaires aux déplacements internationaux qui minent le trafic. Si cette rupture se confirme, elle impactera surtout et en premier lieu le secteur du tourisme. A ce propos, le gouvernement marocain vient d’approuver hier un plan d’urgence d’un montant de 2 milliards de dirhams en faveur du secteur qui souffre énormément des retombées de la pandémie.