S.M. le Roi Mohammed VI inaugure la nouvelle gare routière de Rabat

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé ce lundi 28 novembre à l’inauguration de la nouvelle gare routière de Rabat. Un projet qui structure l’entrée Sud de la ville, qui modernise le secteur du transport interurbain au niveau de la conurbation et qui participe à la consolidation de l’image de la Capitale du Royaume et au renforcement de son attractivité.



Dans le détail, la nouvelle gare routière de Rabat, qui s’inscrit en droite ligne des objectifs du programme intégré de développement de la ville de Rabat, baptisé «Rabat Ville Lumière, Capitale marocaine de la culture», compte 46 quais pour autocars et un parking pour stationnement de longue durée des autocars de 22 places, contre 38 quais dans l’ancienne gare routière d’Al Kamra. Elle comprend un parking extérieur pour voitures et taxis, une zone dépose-minute, ainsi que des espaces de restauration et des locaux commerciaux, devra accueillir plus de 10 000 voyageurs par jour, contre 6 000 voyageurs pour l’ancienne gare. Elle abrite également un centre commercial de 40 commerces, alors que celle d’Al Kamra ne disposait que de 15 locaux commerciaux.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 245 millions de dirhams, ce projet vient illustrer la ferme volonté du Souverain de doter la ville de Rabat d’infrastructures à la hauteur de son statut et en phase avec les attentes des populations, résidents et visiteurs. Conçue selon une architecture unique, alliant modernité et authenticité, la nouvelle gare routière, qui bénéficie d’un accès direct à partir de l’autoroute Rabat-Casablanca, a été réalisée sur un terrain de plus de 8 hectares, situé à l’entrée Sud de l’autoroute Rabat-Casablanca, à proximité du Complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat.