Sécurité routière : Vivo Energy Maroc lance l’opération estivale «Vigilance Roulez Prudence»

Vivo Energy Maroc vient de lancer la 9ème édition de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière «Vigilance Roulez Prudence». Une opération en partenariat avec l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) qui invite les automobilistes à la prudence notamment sur la route des vacances.

S’inscrivant dans le cadre du dispositif routier #Codewahed, cette initiative se tiendra du 15 au 19 juillet au niveau de plusieurs stations-services Shell du réseau de Vivo Energy Maroc et prévoit diverses actions de sensibilisation.

A l’approche des vacances d’été, de l’Aïd et du retour des marocains résidents à l’étranger et des touristes, Vivo Energy Maroc et la NARSA poursuivent leur mission de sensibilisation à travers cette campagne «Vigilance Roulez Prudence». Elle entend sensibiliser en priorité les automobilistes aux dangers de la route et à les amener à prendre toutes les précautions nécessaires sur l’espace routier.

Face au contexte pandémique cette année, cette campagne met l’accent sur les consignes et sur les mesures sanitaires à respecter pour limiter les risques de propagation du Covid-19. Dans le détail, l’opération se déroule sur cinq jours, au niveau des stations-service Shell situées sur des axes autoroutiers stratégiques qui connaissent durant cette période estivale un pic de trafic.

«La sécurité constitue un pilier central de notre culture d’entreprise. C’est donc tout naturellement que nous nous employons à partager cette culture avec nos partenaires et de manière plus générale avec nos clients et nos concitoyens», a déclaré Hind Mejjati Alami. Et la Directrice Communication de Vivo Energy Maroc de poursuivre : «nous souhaitons rendre cette opération de sensibilisation la plus utile possible à un moment de trafic routier annuel majeur. Nous remercions vivement notre partenaire NARSA pour sa précieuse contribution au succès de ce programme».

«Vigilance Roulez Prudence, matérialise au mieux le partenariat de longue date entre la NARSA et Vivo Energy Maroc. Notre engagement commun en faveur de l’amélioration de la sécurité routière continue de porter ses fruits année après année», s’est exprimé Benacer Boulaajoul. Et le Directeur de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) de conclure : «nous tenons à remercier notre partenaire qui mobilise les ressources nécessaires à ce projet citoyen».