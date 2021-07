Véhicules utilitaires. Africa Motors lance un camion de la marque Foton

Africa Motors est à nouveau sous le feu des projecteurs. La filiale automobile du Groupe Auto Hall amorce la commercialisation d’un camion à vocation utilitaire de la marque chinoise Foton. Ce dernier qui a pour nom le Foton TM vient étoffer la palette de véhicules utilitaires de la filiale automobile d’Auto Hall. De quoi lui permettre de tisser sa toile dans un segment très juteux dans le Royaume.

C’est en décembre 2020 qu’Africa Motors a paraphé avec son nouveau partenaire chinois Foton un contrat d’exclusivité s’agissant de la commercialisation d’une gamme de véhicules utilitaires de type mini truck TM. Une nouvelle carte automobile qui vient étoffer le portefeuille de marques d’Africa Motors qui, grâce à son autre partenaire chinois DFSK, demeure sur la plus haute marche du podium s’agissant du segment des véhicules utilitaires légers dans le Royaume. Une tendance qui devrait s’accentuer compte tenu de la feuille de route stratégique de la filiale du Groupe Auto Hall.

«Aujourd’hui, nous entamerons la commercialisation de la marque Foton par Africa Motors à travers le réseau Auto Hall. Notre offre présente un réel intérêt et des avantages clients pour les professionnels de transport», s’est exprimé sur le sujet Abdellah El Mouadden. Et le Directeur général d’Africa Motors de poursuivre : «cette collaboration avec notre partenaire Foton vient au moment opportun qui coïncide avec la mise en œuvre de la vision 2020-2025 de Foton pour se concentrer sur les véhicules utilitaires et construire des camions de classe mondiale en s’appuyant sur une technologie industrielle de pointe et une qualité produit répondant aux normes internationales».

Il va sans dire qu’Africa Motors et Foton nourrissent de sérieuses ambitions dans le segment de l’utilitaire léger, les deux partenaires tablant sur des valeurs clés au rang desquels la haute performance, le confort et la qualité de service après-vente. Ce qui ne devrait pas laisser insensibles les artisans, les petites et moyennes entreprises.

Faut-il préciser qu’Africa Motors met à la disposition de ses clients un service après-vente ayant notamment pour piliers la proximité du réseau Auto Hall, un service après-vente de belle facture et un système d’information performant assurant la gestion du stock des pièces de rechange pour offrir les meilleures conditions de maintenance du camion Foton. Pour autant, la mise en orbite de Foton au Maroc passe également par le volet industriel local comme l’atteste Abdellah El Mouadden : «l’introduction du camion Foton TM sur le marché marocain offrira à nos clients un meilleur coût d’exploitation et un meilleur service à travers le Maroc. D’autres modèles répondant à la nouvelle norme marocaine seront prochainement montés en CKD dans notre usine à Casablanca».

S’agissant du Foton TM, ce mini camion ne manque pas d’atouts. En effet, il capitalise notamment sur son efficacité énergétique grâce à son moteur diesel polyvalent, un 2,2 litres de 87 chevaux pour 220 Nm de couple à 2 000 tr/min. L’engin dispose d’un conteneur aux dimensions généreuses avec une capacité de charge utile de 1 130 kg.

Quelques équipements de sécurité passive viennent agrémenter la liste des équipements de série comme l’ABS ; de même que la cabine du Foton TM est équipée d’une structure tampon et d’une colonne de direction pliable, toutes deux conçues pour absorber l’énergie en cas de collision. Toutes ces caractéristiques ont été pensées, selon le constructeur, afin de minimiser les risques de blessures en cas d’accident. À noter que la carrosserie du Foton TM à haute résistance repose sur un châssis en plaques d’acier.

Pour autant, le Foton TM n’en oublie la présentation et le confort de la cabine pour les professionnels ; cette dernière se voyant dotée d’un compartiment conducteur spacieux avec un dégagement accru pour les coudes, les jambes et la tête. Dans le détail, le tableau de bord est moderne et ergonomique avec des commandes facilement accessibles, en plus d’une dizaine d’espaces de rangement. Un modèle qui est proposé à un tarif attractif selon le staff d’Africa Motors puisqu’il se négocie à partir de 185 000 DH TTC, assorti d’une garantie constructeur de 2 ans.

«Notre objectif principal est de proposer à notre clientèle un large choix de gamme. Nous nous réjouissons d’ajouter un grand constructeur à nos prestigieux partenaires et nous avons la grande ambition de faire de la marque Foton une success-story dans le Royaume » conclut Hamid Benkirane, Directeur commercial et marketing d’Africa Motors.