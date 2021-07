Voitures électriques. DFSK et Africa Motors lancent la marque SERES

DFSK et Africa Motors (Groupe Auto Hall) viennent tout juste de lancer une marque automobile 100% électrique baptisée SERES. Une première au Maroc qui atteste des ambitions des deux partenaires qui entendent faire du véhicule électrique leur nouveau cheval de bataille. Et pour y parvenir, ils se sont donné les moyens de leurs ambitions.

Faire de l’automobile électrique une réalité concrète du marché automobile marocain, c’est le signal fort que viennent d’impulser DFSK et Africa Motors à travers le lancement de la marque SERES. Fondée en janvier 2016 dans la Silicon Valley aux États-Unis, cette marque 100% électrique qui appartient au groupe DFSK, s’est d’ailleurs engagée à proposer une nouvelle gamme de véhicules à fortes valeurs ajoutées qui viendront agrémenter les showrooms de SERES sur le territoire national.

Des véhicules qui se distinguent notamment par leur design novateur, leur qualité de fabrication et leur volet sécuritaire affirmé. Il faut y ajouter les aspects liés à la fiabilité et à la technologie, notamment en matière de batterie durable, qui contribuent aux belles performances des modèles de la gamme SERES. De quoi permettre au conducteur et à ses occupants de bénéficier d’une conduite électrique à plein temps, sans contraintes en matière d’autonomie.

SERES, qui entend s’imposer dans le segment des véhicules particuliers 100% électriques, s’engage à proposer une nouvelle gamme de modèles à fortes valeurs ajoutées.

Faut-il souligner que SERES travaille étroitement sur le plan technologique avec des partenaires de renom, dont Huawei, le géant chinois dans le secteur des technologies de l’information et de la communication. À titre d’exemple, ils ont créé un nouveau système permettant d’étendre de façon significative l’autonomie des batteries électriques du SERES S5, le SUV premium de la marque chinoise.

Ainsi, et grâce au système «Huawei DriveONE Three-in-One Electric Drive» qui gère ces batteries et en augmente l’autonomie, les utilisateurs de ce nouveau SUV profiteront d’une plus grande flexibilité. Par ailleurs, une version du SERES 5 Huawei Smart Selection est depuis avril dernier vendue en Chine via le réseau de distribution national de Huawei.

Abdellatif Guerraoui, PDG du Groupe Auto Hall, Li Changlin, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc et Abdellah El Mouadden, DG d’Africa Motors.

Outre le SERES 5, Africa Motors capitalisera également sur le SERES 3, un SUV compact de 4,39 mètres de long, 1,65 m de haut et 2,6 m de large. «SERES représente un réel atout pour nous en termes de gamme de voitures électriques qui défie toute concurrence dans son segment», ajoute Hamid Benkirane. Et le Directeur commercial et marketing de la filiale Africa Motors de conclure : «SERES est la voiture du futur par excellence et nous sommes ravis de la représenter au Royaume. Nous nous réjouissons de sa présentation au grand public d’ici la fin 2021».