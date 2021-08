Selon le développeur d’AstraZeneca, il est impossible d’atteindre l’immunité collective à cause du variant Delta.

Le professeur à l’origine du vaccin d’Oxford/AstraZeneca affirme que le variant Delta a rendu l’immunité de groupe impossible, car les personnes vaccinées peuvent toujours transmettre le virus.

Professeur en maladies infectieuses à l’Université d’Oxford, Andrew Pollard, a déclaré que le variant Delta, hautement contagieux, a mis un coup dur aux différents espoirs de parvenir à une immunité collective. « Le variant Delta a changé l’équation de l’immunité collective », a-t-il déclaré.

Lors d’une réunion parlementaire britannique ayant eu lieu le mardi 10 août, le professeur a déclaré que l’obtention d’une immunité collective n’était « plus possible » désormais étant donné que le variant Delta continue de circuler et en masse. « Nous savons très clairement que le variant Delta, continue d’infecter les personnes qui ont été vaccinées et cela signifie que toute personne qui n’est pas encore vaccinée, à un moment donné, rencontrera le virus », a déclaré Andrew Pollard.

Il a ajouté qu’il était peu probable que l’immunité collective puisse être atteinte un jour. Il a également prédit que le prochain variant du Covid-19 sera « peut-être encore plus efficace pour se transmettre dans les populations vaccinées ». Il a cependant insisté que les personnes vaccinées peuvent encore contracter le variant Delta, mais l’avantage du vaccin est que ces personnes développeront des symptômes plus bénins que les non-vaccinés.

Avec le Covid-19, les vaccins remplissent toujours leur rôle principal : protéger contre les maladies graves. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les personnes vaccinées qui attrapent le variant Delta ont 25 fois moins de risques de développer des formes graves du virus ou de mourir. L’écrasante majorité de ceux qui l’attrapent ne présentent que des symptômes légers ou nuls.

Mais de plus en plus de preuves suggèrent qu’avec le variant, les personnes entièrement vaccinées peuvent encore transmettre le virus. « Nous n’avons rien qui puisse empêcher cette transmission du Covid-19 à d’autres personnes », a déclaré Andrew Pollard.