Semi-conducteurs. La pénurie sera de courte durée selon Elon Musk

Elon Musk, patron de Tesla, a récemment estimé que la pénurie de semi-conducteurs devrait se résorber prochainement, et ce, grâce à de nouveaux opérateurs qui viennent fraîchement d’investir le segment des puces.

Cette crise devrait se résoudre «à court terme», a-t-il déclaré lors d’une intervention digitale dans le cadre de «l’Italian Tech Week», un événement qui s’est déroulé récemment à Turin et qui a réuni des startups, fonds d’investissement et entrepreneurs du monde de la technologie.



«Il y a beaucoup d’usines de fabrication de puces qui sont en train d’être construites», a fait valoir le multimilliardaire, ajoutant que cette augmentation des capacités devrait permettre de «fournir des puces d’ici l’année prochaine».

Faut-il souligner que dans le secteur automobile, la demande de composants est très forte pour alimenter le boom des véhicules électriques, dans un contexte de reprise de l’activité après la levée des restrictions sanitaires dues à la pandémie de coronavirus.



Toujours est-il que les constructeurs se trouvent en concurrence avec d’autres industries gourmandes en puces, dont les ordinateurs, les smartphones, les objets connectés, qui captent une bonne part de l’offre.

Jusqu’à présent, Tesla a pu contourner une bonne partie de la pénurie en utilisant de nouveaux modèles de puces et en réécrivant les logiciels en conséquence. Aussi, la marque automobile d’Elon Musk a livré un nombre record de véhicules au deuxième trimestre, faisant presque doubler son chiffre d’affaires et décupler son bénéfice net, qui a dépassé pour récemment le milliard de dollars.