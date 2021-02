Smartphones : les recommandations de la NSA pour ne plus être traqué

L’agence de renseignement américaine (NSA), a publié sur son site une série de recommandations, mettant en garde contre les risques liés à la localisation des smartphones, tablettes et ordinateurs, rapporte CNews.

1- Les données de localisation transmises en permanence

Le simple fait d’avoir son appareil mobile allumé sur soi expose ses données de localisation, rappelle la NSA. Et les fournisseurs d’accès qui les collectent peuvent les transmettre, et même dans certains cas vendre ces données. Le simple fait de se connecter à un réseau cellulaire peut permettre à une personne équipée du matériel nécessaire de vous traquer. Les points d’accès wi-fi et capteurs Bluetooth peuvent également être utilisés pour suivre les déplacements d’une personne.

«Les données de géolocalisation peuvent être extrêmement précieuses et doivent être protégées, explique la NSA. Elles peuvent révéler des détails sur le nombre d’utilisateurs dans un lieu, les mouvements des utilisateurs et de l’approvisionnement, les routines quotidiennes (utilisateur et organisation), et peuvent exposer des associations autrement inconnues entre les utilisateurs et les lieux.»

Conseil : désactivez la localisation dans les réglages.

2- Désactiver la localisation ne suffit pas

La NSA précise ensuite que le fait de désactiver l’option de localisation sur son téléphone ne garantit en rien d’être à l’abri de tout traçage. «La chose la plus importante à retenir est peut-être que la désactivation des services de localisation sur un appareil mobile n’éteint pas le GPS, et ne réduit pas de manière significative le risque d’exposition à la localisation, explique l’agence. La désactivation des services de localisation ne fait que limiter l’accès au GPS et aux données de localisation par les applications».

Conseil : utilisez un réseau virtuel privé (VPN) pour vous aider à dissimuler votre position.

Lire aussi| Moulay Hafid Elalamy : « Il est impératif de développer localement l’écosystème poids lourd et carrosserie industrielle »

3- Même sans données mobiles, votre smartphone peut vous tracer

Lorsque les données mobiles sont coupées, le Wi-Fi et le Bluetooth peuvent prendre le relais pour tracer un appareil. Et l’option consistant à éteindre le Bluetooth ne garantit pas toujours que ce soit vraiment le cas, avertit la NSA. Et même si l’on coupe Wi-Fi et Bluetooth, les données de localisation peuvent tout de même être sauvegardées et transmises une fois qu’on les rallume.

Conseil : désactivez toutes les connexions sans fil lorsque vous ne les utilisez pas, soit le Wi-Fi et le Bluetooth.

4- Le risque n’est pas limite aux appareils mobiles

Smartphones, tablettes et ordinateurs portables ne sont pas les seuls à être en mesure de fournir des données de localisation.

Montres intelligentes, bracelets de fitness, ainsi que l’ensemble des objets connectés, comme ceux qui concernant la maison (alarmes, thermostats, lampes connectées…) sont susceptibles de partager des informations concernant votre localisation. Et les sécuriser n’est pas toujours aisé, la plupart des ces objets ne proposant pas d’option pour couper la localisation. De plus, la plupart stockent automatiquement ces données dans le cloud.

Conseil : n’utilisez des objets connectés qu’après avoir pris en compte les risques inhérents concernant votre vie privée.

5- Applications et réseaux sociaux présentent des risques

Même si elles sont vérifiées et téléchargées via une plate-forme officielle (AppStore, Google Play…), certaines applications peuvet collecter, aggréger et transmettre des informations risquant de divulguer la localisation d’une personne. De nombreuses applications demandent ainsi la permission de collecter des données qui ne sont pas nécessaires à leur fonctionnement.

De même, les réseaux sociaux constituent un risque majeur, en particulier si les nombreux réglages possibles ne sont pas bien paramétrés. Des photos postées sur ceux-ci peuvent ainsi contenir des métadonnées qui peuvent permettre à n’importe qui de localiser l’endroit où elles ont été prises. Et les photos elles-mêmes peuvent donner certaines indications.

Conseil : fournissez aux applications le moins d’autorisations possibles, et soyez prudent concernant ce que vous partagez sur les réseaux sociaux.

Lire aussi| Coronavirus : la météo joue un rôle dans la transmission