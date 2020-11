Société Générale Maroc poursuit son offensive sur les TPE

Société Générale Maroc veut ratisser large sur le segment des TPE. Pour ce faire, la banque renforce son offensive sur ce segment. Société Générale Maroc vient ainsi de procéder à l’ouverture d’un espace dédié à Casablanca.

La banque drague les Très petites entreprises (TPE). Depuis plusieurs mois maintenant, Société Générale Maroc, adossée à sa stratégie de transformation, renforce son offensive sur le segment des TPE, qui représentent une grande partie du tissu économique national. Ainsi, après l’ouverture de ses nouvelles agences phares (agence FLAGSHIP, agence dédiée aux JEUNES…), la banque étoffe son dispositif de proximité clients avec l’ouverture d’un espace dédié à la clientèle des Professionnels et des TPE.

« Bénéficiant d’un emplacement stratégique en plein cœur du quartier Maarif, l’agence Twin Center de Casablanca fait peau neuve et devient une agence au service exclusif de la clientèle des Professionnels (professions libérales, dirigeants d’entreprises, commerçants et artisans) et TPE. Offres sur-mesure et accompagnement complet axé sur la proximité, l’écoute et le conseil forment la marque de la nouvelle agence 100% PRO-TPE », précise le management. Mehdi Benbachir, DGA de Société Générale Maroc, renchérit en soulignant que l’agence 100% PRO-TPE est l’incarnation des valeurs du nouveau modèle relationnel mis en place dans le cadre de notre plan de transformation « Avenir 2019-2022 ».

Rappelons que ce plan stratégique vise, entre autres, à rendre la banque encore plus simple et plus accessible avec plus de proximité pour une intensification de la relation Client. « La banque réaffirme sa volonté d’accompagner ses clients Professionnels et TPE en mettant à leur disposition un centre d’expertise en matière de financement, leasing, assurances, services de banque au quotidien… Une proposition de valeur renforcée au travers d’une approche simple et orientée client », conclut-il.