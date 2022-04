Sociétés cotées. Un chiffre d’affaires global de plus de 250 milliards de DH en 2021

On apprend aussi que l’industrie a bénéficié également de la bonne tenue du secteur des matériaux de construction, à l’instar de TGCC qui affiche une activité commerciale bien orientée avec des revenus en ascension de +59,1%, Sonasid (+42,5%) profitant d’un double effet prix/volume favorable et Lafargeholcim Maroc (+17,4%) dont les revenus progressent consécutivement à une hausse des ventes globales de ciment.



La publication fait, également, état d’une performance positive du secteur minier à l’image de Managem qui a marqué un bond de 57,1% à 7,4 milliards de DH de revenus. Le secteur agroalimentaire et boissons a évolué, aussi, en hausse, grâce à Lesieur Cristal (+24,7%), Cosumar (+5,6%) et Société des Boissons du Maroc (+12,8%).



Le PNB des sociétés financières s’est amélioré, pour sa part, de 3,8% à 69,4 milliards de DH (+7,1% par rapport à 2019) profitant principalement de la progression de la marge d’intérêt (+5%), en raison notamment d’une bonne tenue de l’activité commerciale combinée à une optimisation du coût des ressources.

Lire aussi | Egypte. Des facilités d’entrée pour les touristes marocains

La marge sur commissions s’apprécie, elle, de 7% à 12,7 milliards de DH, suite vraisemblablement à un retour à la normale des flux en agences et des flux monétiques, précise BKGR, notant que le résultat sur opérations de marché affiche une légère hausse de 1,8% à 8 milliards de DH.



De même, le chiffre d’affaires du secteur Assurance & Courtage a gagné, quant à lui, 9% à 18,6 milliards de DH (+2,8% par rapport à 2019) intégrant une hausse de 15,8% de l’Activité Vie à 7,2 milliards de DH et une progression de 5% de l’Activité Non-Vie.



BMCE Capital Global Research (BKGR) indique que le chiffre d’affaires cumulé en 2021 surperforme légèrement le niveau enregistré en 2019 (+3,7%), et que 43 sociétés parviennent à drainer en 2021 un chiffre d’affaires supérieur à celui de 2019.