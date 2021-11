Sound Energy et l’ONEE signent un accord

Sound Energy, la société marocaine de gaz en amont, vient de conclure un accord contraignant de vente et d’achat de gaz (le « GSA ») concernant le développement de la phase 2 de la concession de production de Tendrara avec l’ONEE (Office National de l’Electricité et de l’Eau potable). Cet accord concerne la vente du gaz naturel de la Concession de Tendrara à l’Est du Maroc sur une durée de 10 ans.

La Société a conclu cet accord, qui s’ajoute à l’accord conditionnel de vente de gaz lié au développement de gaz naturel liquéfié de phase 1 TE-5 Horst conclu par la Société avec Afriquia Gaz et annoncé le 29 juillet 2021, parallèlement à son accord avec l’ONHYM (Office National des Hydrocarbures et des Mines et avec le Groupe les « Tendrara JV Partners »).

On apprend que dans le cadre dudit accord (GSA), les partenaires de Tendrara JV se sont engagés sous condition à produire, traiter et livrer le gaz de la concession de production de Tendrara, conformément aux spécifications de gaz requises de l’ONEE, au gazoduc Gaz Maghreb-Europe reliant l’Algérie à l’Espagne et traversant le Maroc (le « GME Pipeline »). Et ce, pour un volume contractuel annuel allant jusqu’à 350 millions de mètres cubes de gaz naturel par an pendant une période de 10 ans, avec un volume annuel de prise ou de paiement de 300 millions de mètres cubes.

Notons que le GSA comprend un prix unitaire fixe pour le volume annuel de 0,3 Gm3 par an (environ 29,0 MMscf/j ou une quantité minimale d’énergie d’environ 10,5 millions de MMbtu par an à livrer au point de vente), ce qui se traduira par revenus bruts attribuables à la concession de Tendrara (100%) tels qu’envisagés dans le protocole d’accord initial contraignant entre les parties annoncé par la Société le 30 octobre 2019.

« Cet accord (GSA) est une étape importante et attendue depuis longtemps qui permettra à la société de faire progresser la planification du développement pour le développement proposé de la phase 2 du TE-5 Horst. Il sous-tend également les discussions en cours avec les partenaires de financement potentiels et identifiés », a précisé Graham Lyon, PDG de Sound Energy.

« Nous nous réjouissons de cette confirmation que le partenariat Royaume-Uni-Maroc, ONHYM et Sound Energy fonctionne bien. Un tel partenariat commercial peut renforcer, avec le fort soutien de nos actionnaires et de nos partenaires locaux, la croissance économique attendue de 5,7% du Maroc malgré la pandémie de COVID-19 », a-t-il poursuivi.