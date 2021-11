SINTRAM, un des ténors du secteur BTP, entre en redressement judiciaire

La fortune semble bien diverse pour les acteurs marocains du BTP. En effet, alors que TGCC, leader incontesté de ce secteur phare de l’économie marocaine, vient de réussir une belle introduction en bourse, un autre ténor du secteur, en l’occurrence Sintram (Société Internationale des Travaux Maroc), vit, quant à lui, des heures des plus difficiles.

Aussi, le groupe présidé par El Mouloudi Benhamane (par ailleurs Président de la Fédération Nationale du BTP), vient de se déclarer en redressement judiciaire après que le Tribunal de commerce de Casablanca a accepté une telle procédure pour permettre aux actionnaires de préparer un plan de relance de l’activité, tout en se mettant à l’abri des créanciers.

Il faut dire, que ce fleuron du BTP qui opère sur tous les segments des travaux publics depuis une trentaine d’années (barrages, routes, ponts, ports, …) a été victime de son expansion africaine, après avoir été il y a plus d’une décennie parmi les premiers acteurs marocains de BTP à déployer leurs ailes en Afrique, avec une forte présence en Côte d’Ivoire, Sénégal, Mauritanie et Guinée Conakry où il avait même décroché depuis 2016 deux concessions de production d’électricité à base d’hydraulique. Une expansion qui lui a coûté récemment, plusieurs centaines de millions de dirhams dans son projet de cimenterie à Abidjan, qui a nécessité un renflouement massif au lendemain de son entrée en service en 2020, à cause d’une gestion catastrophique du management de démarrage mis en place. Comme quoi, les intégrations industrielles ne finissent pas toutes en success story.

Rappelons que Sintram réalisait il y a encore quelques années, un chiffre d’affaires consolidé de plus de 1,5 milliard de DH, soit juste derrière le trio de tête du secteur à savoir TGCC, SGTM et STAM/Vias.