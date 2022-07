Steve Madden, la marque de chaussures US, s’installe officiellement au Maroc

Steve Madden, la marque américaine de fabrication, de chaussures et d’accessoires de mode, vient d’annoncer officiellement l’ouverture simultanée de trois magasins dans le Royaume. Une implantation qui s’est effectuée à travers Nesk Investment, spécialiste de la franchise de mode au Maroc.

Dans le détail, trois points de ventes sont désormais opérationnels. Ils se situent à Casablanca (Morocco Mall), à Rabat (avenue Fal Ould Oumeir) et à Tanger (Tanger City Mall). «Nous sommes fiers de nous implanter au Maroc et de proposer aux aficionados de la mode notre savoir-faire et notre expérience en matière de conception de produits directement inspirés du monde du rock et de la culture pop new-yorkaise», s’est exprimé sur le sujet Vanessa Van Osch, Directrice marketing Steve Madden Europe.