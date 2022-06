Tan-Tan : une nouvelle conserverie à 75 millions de DH

Portée par une entité dénommée Halieutica Industry et entièrement détenue par la famille Hajji, la nouvelle unité nécessitera une enveloppe de plus de 75 millions de dirhams dans une première phase. Son inauguration en 2023, devra assurer l’emploi direct et indirect à plus de 200 salariés. Une bonne partie de la production (dont les céphalopodes représenteront une part importante), sera tournée à l’export.

La ville de Tan-Tan accueillera bientôt, une nouvelle conserverie de poissons. En effet, le groupe Hajji, connu dans la région pour ses investissements en industrie et en immobilier, s’apprête à lancer la construction d’une nouvelle unité de traitement et de valorisation de produits de la mer, dans la commune d’El Ouatia (communément appelée Tan-Tan Plage) à environ 25 km à l’ouest de la ville de Tan-Tan.

Lire aussi | L’ONCF déploie son plan Été 2022

Avec Halieutica Industry, le groupe familial Hajji complétera son dispositif industriel en industrie des produits de la mer, après la première unité lancée il y a une dizaine d’années et détenue par la société Ougala. Spécialisée dans la production et commercialisation de farines et huiles de poisson, Ougala exporte principalement en Asie, en Afrique mais également en Russie et en Amérique Latine.

Rappelons, que le port de Tan-Tan est classé au troisième rang au niveau national (après les ports de Dakhla et Laâyoune) en termes de valeur et de volume de débarquements des produits de la mer. En 2021, ce port a connu une importante activité de débarquements avec plus de 110.000 tonnes, soit une valeur record de près de 800 millions de DH.