Tanger Med dans le top 3 des ports les plus efficaces au monde [Rapport]

C’est une nouvelle consécration pour le port de Tanger Med. En effet, le complexe portuaire figure dans le Top 3 des ports à conteneurs les plus efficaces au monde, selon une nouvelle étude américaine.



Tanger Med est dans le top 3 des ports à conteneurs les plus efficaces au monde selon un nouveau classement. Il s’agit d’une étude publiée cette semaine par le site spécialisé « Priceonomics » qui examine trois critères pour mesurer l’efficacité de 44 des plus grands ports mondiaux en 2021. Dans le détail, l’analyse du rapport se focalise ainsi sur le temps au mouillage (durée d’attente d’un navire pour accéder au port), le temps au port (durée qu’un navire reste à quai pendant que les marchandises sont déchargées et chargées), et le temps total (durée de mouillage combiné au temps au port calculé en jours).