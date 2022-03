Le Maroc, 1er investisseur nord-africain en France en 2021

Selon des chiffres publiés le lundi 14 mars par Business France, l’agence de promotion de l’Hexagone à l’étranger, la France n’a jamais été aussi attractive que l’an passé. En 2021, quelque 1 607 projets d’investissements étrangers ont été recensés sur le territoire français, un chiffre en hausse de 32 % sur un an (en 2020, les projets avaient fortement chuté du fait de la crise sanitaire), et surtout le plus haut niveau de projets jamais atteint depuis 2014. Au total, ces investissements auraient permis la création ou le maintien de plus de 45 000 emplois sur le territoire, soit une hausse de 30 % sur un an.

Dans le détail, une soixantaine de pays ont décidé d’investir en France en 2021, mais deux tiers des projets émanaient d’entreprises européennes. Avec 18% des projets et 18% des emplois créés, l’Allemagne s’impose comme le principal investisseur étranger en France et ravit la première place aux Etats-Unis, qui portent 15% des projets mais restent leaders en termes d’emplois (22% du total). Malgré le (ou grâce au) Brexit, le Royaume-Uni obtient la troisième place du podium (9% des investissements et des emplois), suivi de près par la Belgique et les Pays-Bas. Quid du Maroc ?

Contacté par Challenge, Business France a fait savoir que le Maroc est le premier pays d’Afrique du Nord en termes d’investissement en France. « Les investisseurs marocains ont été à l’origine de 15 des 37 projets d’investissement nord-africain en 2021 (soit 40 % des projets) et de la moitié des emplois créés par les entreprises d’Afrique du Nord en 2021, avec près de 260 emplois créés. Depuis 2014, les investissements marocains recensés en France ont permis de créer un millier d’emplois à travers 53 projets », a ajouté l’agence de promotion de la France à l’étranger.

Selon cette dernière, « les investisseurs marocains choisissent prioritairement la France pour y implanter leur filiale européenne dans le but d’étendre les activités commerciales à de nouveaux marchés ». En effet, la moitié des investissements marocains (49 %) recensés en France depuis 2014 sont constitués de centres de décision qui sont des primo-implantations sur le continent européen. « À titre d’exemple, en 2021, deux associés marocains créent la société Lubripice dans l’agglomération rouennaise. Cette centrale d’achats de pièces de rechange automobile est une plateforme export depuis la France pour les marchés marocain, sénégalais et ivoirien ainsi que d’autres marchés d’Afrique francophone », dit-on auprès de l’agence gouvernementale où l’on précise que les secteurs du conseil et services aux entreprises et des prestations informatiques représentent à eux-seuls la moitié des investissements marocains recensés en France depuis 2014 (respectivement 30 % et 22 % des projets).

Parmi eux figure, selon Business France, la startup Allo Garant, qui offre une solution de garantie locative pour des étudiants étrangers qui arrivent en France afin de faciliter leurs démarches de recherche d’un logement. Initialement conçue pour des étudiants marocains, la solution a vocation à s’adresser aux étudiants de l’ensemble du continent africain ainsi qu’aux jeunes salariés et talents étrangers. Installée à Lyon, cette structure va engendrer la création d’une quinzaine d’emplois sur trois ans. Business France précise enfin que les trois principales régions d’accueil des investissements marocains en France sont l’Île-de-France (30 % des projets), l’Auvergne-Rhône-Alpes (12 %) et l’Occitanie (9 %).